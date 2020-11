Fútbol/Selección.- Koke: "Hace mucho tiempo que no vengo a la selección y lo hago con la misma ilusión del primer día"

09/11/2020 Koke vuelve a la selección DEPORTES SEFÚTBOL



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección española Jorge Resurrección 'Koke' ha recordado que ha pasado "mucho tiempo" desde su última aparición con la selección española y que vuelve al equipo nacional "con la misma ilusión del primer día para sumar y ayudar a ganar los partidos".



Este lunes, los 25 jugadores citados por Luis Enrique Martínez se concentraron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar los próximos partidos contra Países Bajos, Suiza y Alemania. En la convocatoria figura Koke, que no juega con la selección desde octubre de 2018.



"Estoy muy ilusionado y muy feliz de estar de nuevo en la selección. Hace mucho tiempo que no vengo y lo hago con la misma ilusión del primer día para sumar y ayudar a ganar los partidos", indicó el capitán del Atlético de Madrid.



Otra de las novedades es Héctor Bellerín, citado a última hora ante la ausencia de Jesús Navas. "Estoy muy feliz de poder volver a casa. Han sido casi cinco años desde la última vez y han sido años difíciles, para un jugador siempre es difícil no estar con la selección. Ahora estoy muy orgulloso, muy contento y con muchas ganas de empezar", transmitió el lateral del Arsenal.



Por último, José Luis Gayá recordó la situación de la selección en la Liga de Naciones. "A día de hoy seguimos primeros y eso nos da una cierta ventaja, pero sabemos cómo es el fútbol y que todo puede pasar. Nosotros debemos intentar ganar todos los partidos, es lo que nos exige vestir esta camiseta", dijo el valencianista.



La selección española afronta esta semana su último parón internacional del año, de nuevo cargado con tres partidos, el primero un amistoso ante los Países Bajos en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam el próximo miércoles. Luego, tocarán los dos últimos partidos decisivos de la Liga de Naciones, como visitante ante Suiza (sábado 14), y, sobre todo, como local en La Cartuja ante Alemania (martes 17).