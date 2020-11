Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Girona evita el mancillamiento de Montilivi ante un Las Palmas mejor

27/10/2020 El Girona se impone en Montilivi DEPORTES LALIGA



Girona FC y UD Las Palmas han empatado este lunes en Montilivi (1-1) en el partido de cierre de la jornada 11 de LaLiga SmartBank, unas tablas que sonrojan a un Girona inferior que evitó, por mal acierto visitante, el mancillamiento de su estadio en una mala noche para los locales.



Un empate, puntos repartidos, que no contenta a nadie. El Girona no sube a la zona noble y el Las Palmas sigue, aunque a un sólo puntos de los catalanes, en la zona media-baja de la tabla.



Fue un partido que fue de menos a más. Se pasó de apenas dos ocasiones en la primera parte, incluida la acción del gol visitante, a un choque de idas y venidas en la segunda parte, pintada claramente de amarillo canario aunque sin fortuna de cara a gol.



Se adelantó el equipo de Pepe Mel por mediación de Sergio Ruiz, al borde del descanso, al mandar al fondo de la red de potente disparo de primeras un buen centro de Rober González, que fue de lo mejor del Las Palmas.



En la reanudación, el Girona avisó por mediación de Samu Sainz y, en el minuto 67, Bernardo culminó la enésima jugada a acción parada, en una falta botada por Samu, con un certero cabezazo. Pero, ahí, se borró el Girona del partido.



Tomó las riendas del mismo un Las Palmas que vio cómo el francés Enzo Loiodice enviaba un misil al larguero. Poco después, Sylla marcó para el Girona pero estaba en claro fuera de juego, y su tanto fue bien anulado. No hizo más el Girona, que respiró cuando Jonathan Silva cruzó demasiado un tiro en otra acción clara para los canarios.



Terminó el Girona en inferioridad numérica, por la expulsión por doble amarilla de Bernardo. Quedaban segundos por descontar en el marcador, y el Las Palmas no pudo sacar provecho de ellos. Con estas tablas engañosas, el Girona se pone con 16 puntos y, el Las Palmas, con 15.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 11.



-Viernes 6.



Albacete - Leganés 0-0.



-Sábado 7.



Cartagena - Logroñés 0-1.



Mirandés - Sporting Gijón 1-0.



Espanyol - Lugo 2-1.



-Domingo 8.



Sabadell - Málaga 1-2.



Alcorcón - Fuenlabrada 0-3.



Rayo Vallecano - Almería 0-1.



Mallorca - Ponferradina 3-0.



Oviedo - Castellón 4-0.



Tenerife - Zaragoza 1-0.



-Lunes 9.



Girona - Las Palmas 1-1.