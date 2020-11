Europa aprueba aranceles a EE.UU. por US$4.000M

(Bloomberg) -- Los ministros de Comercio de la Unión Europea dieron luz verde a aranceles de la UE sobre productos estadounidenses por valor de US$4.000 millones en represalia por la ayuda ilegal a Boeing Co., en un intento por presionar a Estados Unidos para que elimine sus aranceles provocados por subsidios ilegales a Airbus SE.

La aprobación allana el camino para que la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE con sede en Bruselas, active los impuestos a la importación el lunes. Los productos estadounidenses relacionados con aeronaves, así como otros productos que van desde licores y nueces hasta bolsos y productos químicos, fueron incluidos en la lista del bloque el mes pasado.

El comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, anunció las represalias previstas en una rueda de prensa posterior a la videoconferencia ministerial de la UE. La decisión se publicará en el diario oficial a las 5 p.m. y los aranceles entrarán en vigor el martes.

“Estamos ejerciendo nuestros derechos”, dijo Dombrovskis. “Estamos listos para retirar o suspender nuestros aranceles tan pronto como EE.UU. esté listo para hacerlo”.

El inminente golpe arancelario tiene como objetivo dar a la UE más poder para presionar por una tregua que ha sido eludida bajo el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien permanecerá en el cargo hasta el 20 de enero. La medida de represalia podría facilitar que el presidente electo, Joe Biden, acepte las solicitudes europeas de resolver la disputa transatlántica sobre la ayuda a las empresas aeronáuticas que sigue sobre la mesa de negociaciones.

Durante el último año, la UE se enfrentó a aranceles estadounidenses sobre productos europeos por valor de US$7.500 millones después de que Washington ganara un caso en la Organización Mundial del Comercio contra ayudas a Airbus que distorsionan el mercado. El mes pasado, en una demanda paralela que llevaba 16 años, la UE recibió autorización final de la OMC para imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de US$4.000 millones por subsidios injustos a Boeing.

La adjudicación de la OMC por daños y perjuicios en el caso de Boeing se produjo meses después de lo anticipado por la UE, lo que complica sus deliberaciones debido a la proximidad de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Esta decisión arancelaria es un compromiso político que llega después de la votación en EE.UU. y antes de que Trump abandone la Casa Blanca.

Nota Original:EU Gives the OK to Trigger $4 Billion Tariff Strike on U.S. (1)

