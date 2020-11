Euforia en bolsas mundiales tras anuncio de una futura vacuna eficaz contra covid-19

actualiza al cierre de wall street ///París, 9 Nov 2020 (AFP) - La euforia marcó las operaciones en las bolsas mundiales este lunes tras el anuncio de una futura vacuna "eficaz en un 90%" contra el covid-19.Tras haber abierto ya en positivo por la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses, las bolsas se vieron literalmente propulsadas tras el anuncio de los laboratorios Pfizer y Biontech de que su vacuna sería "eficaz en un 90%" contra el covid-19.El Dow Jones terminó el lunes en fuerte alza de 2,95% tras batir varios récord en sesión, por subas en sectores muy afectados por la pandemia en los últimos meses.El Dow ganó 2,95% a 29.157,97 unidades en tanto el S&P 500 ganó 1,17% a 3.550,50.De su lado el tecnológico Nasdaq, que subió en los últimos meses por empresas de tecnología que se beneficiaron por las restricciones de movilidad debido a la pandemia, cedió 1,53% a 11.713,78 puntos.En Europa en tanto, Madrid cerró en alza de 8,57%, París, de 7,57%, Francfort, de 4,94%, Londres, de 4,67% y Milán, de 5,43%. París, Londres y Milan registraron sus mejores resultados en una sesión desde marzo, y Francfort desde mayo. - "La noticia del año" -Las acciones de Pfizer se dispararon 17% antes de la apertura y al cierre ganaron un fuerte 7,68%."Esa noticia es gigantesca, la esperábamos desde hace mucho tiempo", dijo Daniel Larrouturou, que gestiona acciones en Dôm Finance, entrevistado por la AFP en París justo después del anuncio."Es la noticia del año, quizás incluso de la década. Se ha encontrado la vacuna contra el coronavirus", declaró en Fráncfort Jochen Stanzl, analista en CMC Markets.Esta tasa de eficacia de 90% es "mucho mayor a lo que los expertos esperaban. La mayoría de las vacunas contra la gripe tienen una tasa de eficacia de 30% y nos vacunamos", señaló Jack Ablin, de Cresset Wealth. - Ganadores y perdedores -El anuncio benefició a los sectores más afectados por las medidas de restricción a la actividad, como los viajes o la aeronáutica.La noticia de los laboratorios provocó subidas supersónicas en Airbus (+18,5%), IAG (+25,5%), Lufthansa (+19,8%), Rolls Royce (+43%) y Easyjet (+35,5%).En Wall Street American Airlines (+15,18%) o United Airlines (+19,15%) y los cruceros Carnival (+39,22%) se llevaron la mejor parte entre estas firmas."Para los inversores es una señal clara de que pueden colocarse de nuevo en estas acciones cíclicas y vulnerables", señaló Ablin.Por el contrario, las empresas que se beneficiaron con el confinamiento registraron fuertes caídas: en Fráncfort, Delivery Hero (entrega de comida a domicilio) retrocedió un 5,8%. En Londres, Ocado se precipitó un 11,5% y Just Eat Takeaway, un 8,9%.En Wall Street, la acción de Zoom Video, especialistas en videoconferencias, perdió 17,37%, un dato que habla por sí solo.Este anuncio sobre una futura vacuna confiable se produce en un momento en el que Estados Unidos, como Europa, enfrentan récords de nuevos contagios en los últimos días y que la acumulación de nuevas restricciones para frenar la segunda ola de la pandemia podría dañar seriamente la reactivación económica.La perspectiva de una mejora sanitaria también crecía con la victoria de Joe Biden del que "las bolsas esperan mayor previsibilidad y menos volatilidad", apunta Stanzl.Los inversores no dudan de que Joe Biden se convertirá en presidente estadounidense en enero, incluso si Donald Trump aún no quiere reconocer su derrota."Los inversores estiman que sus recursos legales solo representan un intento de salvar la imagen" del presidente saliente, analiza Joshua Mahony, analista en IG.En un principio, los inversores temían una victoria demócrata, sinónimo de subidas de impuestos a las empresas e impuestos sobre los ingresos de capital, pero ahora apuestan por medidas políticas moderadas.Pues "parece probable que los republicanos conserven el control del Senado y si fuese así, sería más difícil para la administración Biden introducir una regulación reforzada para los sectores tecnológicos y farmacéuticos, así como aumentar los impuestos", observa David Madden, analista para CMC Markets.burx-etb/els/erl-mar/es/bl/mr -------------------------------------------------------------