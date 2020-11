Esto significa una victoria de Biden para la Reserva Federal

WASHINGTON, DC - JUNE

(Bloomberg) -- Una victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos puede, eventualmente, remodelar el liderazgo de la Reserva Federal y la forma como regula a los grandes bancos, pero no cambiará lo que más importa para los mercados financieros y la economía: la política monetaria.

Lo que permanece igual

Mientras la economía lucha por recuperar la fortaleza que tenía antes de la pandemia, los funcionarios de la Fed han indicado claramente que las tasas de interés se mantendrán cerca de cero durante al menos tres años más. Además, en agosto, el panel de fijación de tasas de la Fed aprobó por unanimidad una nueva estrategia a largo plazo que promete mantener las tasas al salir de esta recesión más bajas de lo que los funcionarios se habían atrevido durante recuperaciones anteriores.

Esa estrategia no cambiará. El jueves, los funcionarios de la Fed votaron una vez más para mantener las tasas en niveles mínimos en el futuro cercano, debido a que los riesgos para la economía siguen siendo elevados.

“Estamos comprometidos a utilizar toda nuestra gama de herramientas para respaldar la economía y ayudar a asegurar que la recuperación de este período difícil sea lo más sólida posible”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, a los periodistas después de la decisión del banco central.Un Congreso dividido al menos hasta fines de este año significa que Powell seguirá pidiendo a los legisladores que lleguen a un acuerdo sobre más apoyo fiscal, especialmente para los desempleados. Durante la conferencia de prensa, Powell pareció esperanzado sobre las perspectivas de más ayuda, y señaló que “mucha gente en Capitol Hill” ve la necesidad de más acción.

Lo que cambiará

Biden puede modificar el liderazgo de la Fed para 2022. Para entonces, el mandato de Powell, así como los mandatos de ambos vicepresidentes, expirará.

El destino de Powell bajo un Gobierno de Biden es difícil de predecir. En una encuesta reciente a economistas, un 57% dijo que esperaba que el presidente Biden le ofreciera otro mandato de cuatro años. Powell no ha dicho si aceptaría otro mandato si se le pide que se quede.

El presidente de la Fed se ha ganado un alto grado de respeto de ambos lados del espectro político, primero por la forma como manejó los ataques del presidente, Donald Trump, a la Fed durante gran parte de los últimos cuatro años, y en segundo lugar, por cómo manejó la respuesta de la Fed a la pandemia. Ciertamente, Biden estará satisfecho con el compromiso de la Fed de proporcionar tantas herramientas de política monetaria como sea necesario.

Pero el nuevo presidente podría verse presionado por algunos miembros de su partido para elegir a un demócrata. Durante la mayor parte de los últimos 50 años, los presidentes han vuelto a nombrar a los presidentes de la Fed que cursan su primer mandato que han sido elegidos por su predecesor. Trump terminó con esa costumbre cuando reemplazó a la expresidenta de la Fed Janet Yellen en 2018 a favor de Powell, un republicano que en ese entonces era gobernador de la Fed. Powell fue nombrado miembro de la Fed en 2012 por el presidente Barack Obama.

Regulación financiera

La presión adicional vendrá de los demócratas descontentos por el intento constante de la Fed de suavizar algunas de las reformas regulatorias introducidas después de la crisis financiera mundial con la Ley Dodd-Frank de 2010.

Al menos, los economistas que siguen a la Fed esperan que Biden reemplace a Randal Quarles, el vicepresidente a cargo de la supervisión bancaria. Su mandato expira en octubre de 2021.

La otra vicepresidencia la ocupa Richard Clarida, economista con doctorado con el mayor rango de la Fed, cuyo mandato se extiende hasta septiembre de 2022.

Algunos grupos ya están presionando a Biden para que utilice nombramientos para mejorar la diversidad en la Reserva Federal, que tradicionalmente ha estado dominada por hombres blancos, a pesar del mandato de cuatro años de Yellen.Actualmente, hay dos puestos vacantes en la junta de la Fed y posiblemente haya un tercero si Biden, como algunos esperan, nombra secretario del Tesoro al gobernador de la Fed Lael Brainard Brainard, que ya hace cuatro años era un fuerte candidato para el puesto si la demócrata Hillary Clinton derrotaba a Trump, parece aún más fuerte ahora, dado que la estrecha coordinación entre la Reserva Federal y el Tesoro puede resultar crucial para ayudar a la economía a recuperarse de la recesión inducida por la pandemia.

Trump fracasó varias veces en llenar esos escaños vacantes en la Fed debido a que no logró convencer a suficientes senadores republicanos para que respaldaran a sus nominados.

Desigualdad racial

El equipo económico de Biden también quiere que la Fed se centre más en la desigualdad racial en la economía. Los demócratas en el Congreso han presentado una legislación para agregar ese objetivo al mandato existente de la Fed de estabilidad de precios y máximo empleo. Esto podría tener implicaciones para el banco central si una Administración de Biden decidiera respaldarlo.

Pero Powell y sus colegas han abordado repetidamente este tema ellos mismos, particularmente desde que las protestas de Black Lives Matter se extendieron este año por todo el país. Es importante destacar que su nueva estrategia presentada en agosto promete explícitamente más paciencia para aumentar las tasas de interés que en el pasado para extender los beneficios de un mercado laboral ajustado más profundamente en las comunidades minoritarias.

Independientemente de los cambios que introduzca Biden, se espera que mejore la relación pública entre la Casa Blanca y la Fed. Los días en que el presidente llamaba “enemigo” al presidente de la Fed probablemente terminen pronto.

