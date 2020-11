Estados Unidos.- VÍDEO: Ortega Smith preguntado sobre la victoria de Biden: "Las elecciones no se han terminado"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha contestado al ser preguntado por la victoria del demócrata Joe Biden en Estados Unidos que "las elecciones no se han terminado".



"Las elecciones no se han terminado, así que hay que esperar a que se produzcan todos los recuentos y recursos y, cuando se produzcan y haya resultados, los valoraremos". También ha apostillado a su llegada a la catedral de la Almudena en el día de la patrona de la capital que no era el momento "para hablar de las elecciones en Estados Unidos".



"Pero sí podemos hablar de la libertad", ha retomado por su parte la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que ha recordado que hoy se celebra también el aniversario de la caída del Muro de Berlín "y de la huida de tantos del comunismo, de la opresión, de la falta de libertad".



"Nosotros siempre estaremos defendiendo la libertad en todos los sitios donde haya que defenderla y uno de ellos, que conozco bien, es Cuba. Queremos no olvidar a los que siguen sufriendo y siendo víctimas del comunismo en un día como hoy", ha terminado Monasterio.



