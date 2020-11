En América, Biden suplica usar mascarilla y mejoran noticias sobre vacunas

En la imagen el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, EFE/EPA/Robert Deutsch /

Redacción Internacional 9 nov (EFE).- En América, que contabiliza 21 millones de casos de coronavirus y 659.000 muertes, el primer discurso del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, fue para suplicar a sus connacionales que usen mascarilla mientras comienza la aplicación de las vacunas sobre las que hay "alentadoras" noticias desde diferentes frentes.

Globalmente, los casos de la enfermedad superaron la barrera de los 50 millones y los fallecidos en más de diez meses de pandemia llegan a 1,25 millones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por países, Estados Unidos encabeza la lista de casos con 10.018.278, seguido en el continente por Brasil (5,6 millones), Argentina (1,2 millones), Colombia (1,1 millones) y México (960.000 contagiados).

UN LLAMADO URGENTE

Las estadísticas de la enfermedad en la potencia norteamericana se conocieron horas después de que Biden se reuniera con su recién creado grupo de trabajo sobre la covid-19 y de que pronunciara su primer discurso tras declararse ganador sobre el republicano Donald Trump, un negacionista de las mortales consecuencias del virus que, sin embargo, padeció.

"Se los suplico. Lleven mascarilla. Háganlo por ustedes. Por su vecino. Una mascarilla no es una declaración política, pero sí una buena manera de empezar a unir al país", dijo Biden.

A la par, la oficina del presidente electo desveló que entre las líneas que seguirá el nuevo Gobierno frente al coronavirus se destacan, entre otras, garantizar el acceso gratuito a los test y proporcionar recomendaciones "claras, coherentes y basadas en pruebas" sobre cómo afrontar la pandemia.

Asimismo, Biden buscará el restablecimiento "inmediato" de la relación con la OMS, de la que Trump retiró al país.

ALENTADORES ANUNCIOS SOBRE LAS VACUNAS

Precisamente, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó como "prometedores" los resultados preliminares de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, que al parecer previene en un 90 % la infección de coronavirus.

"El mundo está siendo testigo de una innovación y una colaboración sin precedentes con el fin de poner fin a la pandemia", manifestó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Pfizer, una de las aproximadamente 10 candidatas mundiales a vacuna que estaban en su última fase de test clínicos, informó este lunes que la eficacia de sus pruebas es superior al 90 %, por encima de lo requerido por los reguladores de EE.UU., lo que la acerca a ser autorizada para producirse masivamente.

Asimismo, desde Nueva York la compañía Novavax anunció que obtuvo la autorización por parte del regulador estadounidense para la aprobación por vía rápida de su candidata a vacuna, que está en pruebas de fase 3 en el Reino Unido, mismas que empezará este mes a aplicar en EE.UU. y México.

En el sur de América, el Gobierno de Argentina firmó el fin de semana anterior con el laboratorio británico AstraZeneca un acuerdo para el suministro de unas 22 millones de dosis de la vacuna.

El Ministerio de Salud argentino indicó en un comunicado que espera que la entrega de la vacuna llamada AZD1222 y desarrollada en alianza con la Universidad de Oxford comience durante el primer semestre de 2021.

Esto, se aclaró en el comunicado, "en el caso de que los ensayos en curso resulten exitosos" y que posteriormente la vacuna sea aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina.

También, Rusia dijo que en dos semanas se publicarán datos sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V que surgen de la Fase 3 de su estudio en medios anglosajones y que compartirá la información con el regulador argentino para que permita ingresarla al país suramericano en el primer trimestre del próximo año.

"La vacuna ha demostrado índices de efectividad", comentó el director General de RDIF (Russian Direct Investment Fund), Kirill Dmitriev, quien agregó que la población rusa ya está siendo vacunada, así como él su familia.

De otra parte, se dio a conocer que la primera ronda de vacunaciones contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Puerto Rico podría iniciarse antes de que termine el presente año, según el ayudante general de la Guardia Nacional en la isla caribeña, general José Reyes.

El funcionario destacó que esa proyección toma como referencia la producción masiva de las vacunas de Pfizer y recordó que el Gobierno ordenó la elaboración de cerca de 100 millones de vacunas con una inversión cercana a los 12.000 millones de dólares.

EL VIRUS NO SE DETIENE

A pesar de los avances científicos, el virus avanza por América, cuyos Gobiernos se plantean nuevos cierres para proteger a la población.

Así, por ejemplo, el Gobierno colombiano estudia la posibilidad de restringir el ingreso de ciudadanos de siete países, entre ellos España, bajo el principio de reciprocidad ya que esas naciones no permiten la entrada de colombianos por la pandemia.

"En el caso de Argentina, Chile, España, Alemania, Francia, Canadá y Países Bajos, se trata de destinos que mantienen restricciones de ingreso a los colombianos, y se ha contemplado una medida temporal equivalente (que aún no se ha implementado)", explicó la Cancillería en un comunicado.

Otro caso es el del departamento Cerro Largo, situado en el este de Uruguay y fronterizo con Brasil, en donde se suspendieron todas las actividades que impliquen "aglomeraciones de personas" tras conocerse un brote de 34 enfermos de covid-19 que puso en alerta a las autoridades sanitarias de ese país.

La frontera brasileña es, hasta el momento, la mayor preocupación de las autoridades uruguayas por entre otros motivos la vida binacional de muchos de sus habitantes, como muestran los brotes en los departamentos de Rivera (norte) y ahora Cerro Largo.