El Reino Unido registra otras 156 muertes por covid-19

Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 9 nov (EFE).- El Reino Unido registró el domingo otras 156 muertes por covid-19 y 20.572 nuevos contagios, de acuerdo con las últimas cifras oficiales divulgadas por el Gobierno.

Con estos datos, el número total de fallecidos por coronavirus asciende a 49.044 desde el comienzo de la pandemia, mientras que la totalidad de casos ha llegado ya a 1.192.013.

Estas cifras han sido divulgadas mientras Inglaterra cumple desde el pasado jueves un confinamiento nacional, con tiendas no esenciales cerradas, si bien las escuelas y las universidades permanecen abiertas y se recomienda teletrabajar.

Estas medidas se mantendrán hasta el próximo 2 de diciembre, cuando las autoridades revisarán la situación sanitaria antes de decidir si se levantará o no el confinamiento en Inglaterra.

Gales, por su parte, levantó este lunes el confinamiento nacional dispuesto el mes pasado por las autoridades regionales, lo que implicó el cierre de restaurantes, "pubs", hoteles, gimnasios, peluquerías y tiendas no esenciales, además de la prohibición de las reuniones bajo un mismo techo de personas de distintos hogares.

En tanto, Escocia e Irlanda del Norte han impuesto una serie de restricciones para contener la pandemia.

Un reciente estudio del Imperial College London indicó que casi 100.000 personas contraen la enfermedad cada día en Inglaterra, un reflejo de que el ritmo de la epidemia en el país se está acelerando y el número de infectados se está duplicando cada nueve días.