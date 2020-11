El proyecto con el que Natalia Sánchez vuelve al trabajo tras su maternidad

28/05/2019 Natalia Sánchez vuelve al trabajo seis meses después del nacimiento de su segundo hijo, Neo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



La vida de Natalia Sánchez es del todo menos aburrida. Con dos bebés en casa - Lía, que en enero cumplirá dos años, y Neo, de seis meses - la actriz no para en todo el día. Completamente volcada en sus dos hijos, y más enamorada que nunca de Marc Clotet, con quien mantiene una discreta relación desde 2014, la inolvidable Teté de "Los Serrano" vuelve al trabajo después del nacimiento de su hijo pequeño.



Ha sido la propia Natalia la encargada de anunciarlo, feliz y emocionada, en sus redes sociales. Y es que en los últimos días, ante tanto madrugón y tantas pruebas, sus fans estaban con "la mosca detrás de la oreja" y no dejaban de preguntarle qué nuevo proyecto se traía entre manos. Y ahora, por fin, la actriz lo ha desvelado. "Me moría de ganas por contaros en qué andaba metida y ¡por fin puedo gritarlo a los cuatro vientos! Estamos inmersos en el rodaje de Los Herederos De La Tierra, la segunda parte de La Catedral Del Mar, dos novelas increíbles de Ildefonso Falcones llevadas a la pequeña pantalla de la mano de @netflixes y @diagonaltelevisio" ha confesado radiante.



La actriz ha desvelado, además, pequeñas pinceladas del proyecto, al asegurar que "ni que decir tiene que cada detalle de arte, dirección, vestuario, peluquería, maquillaje están cuidados al máximo y hechos con una calidad y un buen gusto que quitan el hipo y que pretenden estar a la altura de las expectativas de los lectores y fans de ambas novelas... La verdad es que resulta facilísimo dejarse llevar por esa atmósfera tan lograda y trasladarse de pleno al s.XIV! ¡Qué gran suerte la mía! Solo espero que la disfrutéis tantísimo como nosotr@s haciéndola y que os dejéis sorprender por la magia de esta joya que, creedme, no os dejará indiferentes"



Una vuelta al trabajo por todo lo alto tras su maternidad con "Los herederos de la tierra", donde interpretará - a tenor de las fotografías compartidas por la propia Natalia en las que aparece vestida de un modo lujoso - a una de las nobles de la novela de Ildefonso Falcones, cuyo nombre la actriz todavía ha preferido no revelar.