El líder de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU. apoya los reclamos de Trump

En la imagen, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. EFE/EPA/Stefani Reynolds

Washington, 9 nov (EFE).- El líder de la mayoría republicana en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell, salió este lunes en defensa del presidente Donald Trump al indicar que tiene el derecho de solicitar recuentos de votos "en virtud de la ley", y señaló que la Constitución no otorga ningún papel en este proceso "a las corporaciones de medios adineradas".

"El presidente está 100 % en su derecho de investigar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus acciones legales", aseguró McConnell durante una intervención en el Senado, en la que se abstuvo de reconocer las proyecciones de los medios que otorgan la victoria al líder demócrata Joe Biden en los comicios del pasado 3 de noviembre.

McConnel puntualizó que disponen de las "herramientas e instituciones" para "encarar cualquier preocupación".

El poderoso senador republicano, quien lideró la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett en el Supremo justo antes de las elecciones, señaló que en los comicios del 2000 fueron los demócratas quienes pidieron un recuento de votos en el estado de Florida.

Ese año se impuso finalmente el republicano George Bush sobre el exvicepresidente Al Gore.

"La Constitución no otorga ningún papel en este proceso a las compañías de medios adineradas", puntualizó McConnell.

Además, argumentó que esas proyecciones ni los comentarios de los medios "tienen el poder de veto sobre los derechos legales de ningún ciudadano, incluido el presidente de Estados Unidos".

Trump seguía este lunes sin reconocer su derrota electoral, aferrado a sus denuncias de fraude no demostradas y dividiendo a los republicanos y a su círculo íntimo entre quienes le piden ceder a la evidencia y quienes le animan a seguir con sus reclamos.

Desde que se confirmó este sábado que Biden alcanzó los votos del Colegio Electoral suficientes para ser investido presidente en enero, noticia que le sorprendió jugando al golf, Trump ha estado enclaustrado, estudiando sus planes para revertir el resultado de la elección y sin agenda pública.

Biden ya dio su discurso de aceptación y, en su primera medida como presidente electo, anunció la formación de un grupo de trabajo para enfrentar la pandemia de covid-19 cuando el país, el más afectado del mundo por el coronavirus, acaba de superar los 10 millones de contagios.