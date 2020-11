El equipo de Biden insta a una agencia federal de EEUU a aprobar la transición oficial

FOTO DE ARCHIVO: Joe Biden habla en su mitin electoral después de que los medios de comunicación anunciaran su victoria en las elecciones presidenciales en Wilmington, Delaware, EEUU, el 7 de noviembre de 2020. REUTERS/Jim Bourg

WASHINGTON, 8 nov (Reuters) - El equipo de campaña del presidente electo Joe Biden instó el domingo a la responsable de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que apruebe una transición oficial del poder a pesar de la negativa del presidente Donald Trump a aceptar su derrota.

El equipo de Biden advirtió que la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos dependían de una clara señal de que el país se comprometería a una "transición de poder suave y pacífica".

Biden fue declarado ganador de las elecciones del 3 de noviembre por las cadenas de televisión de EEUU el sábado, pero Trump y sus aliados han dejado claro que no tiene previsto ceder pronto.

La administradora de la GSA, Emily Murphy, nombrada para el cargo por Trump en 2017, aún no ha determinado que "hay un vencedor", dijo una portavoz, retrasando el acceso del equipo de Biden a millones de dólares en fondos federales y la capacidad de reunirse con autoridades de agencias de inteligencia y otros departamentos.

La portavoz se negó a decir cuándo se podría tomar una decisión.

Estados Unidos ha experimentado otras elecciones con un resultado reñido —en particular en 1876 y 2000— pero el resultado de estas elecciones "no fue de los más ajustados en la historia", dijo William Antholis, un ex alto cargo de la Casa Blanca durante la Administración del demócrata Bill Clinton que ahora dirige el grupo de expertos del Centro Miller de la Universidad de Virginia.

Trump tiene pocas posibilidades de conseguir decenas de miles de votos a través de recuentos, según Antholis. Expertos legales dijeron que es poco probable que las demandas del equipo de Trump cambien el resultado de la elección.

El equipo de transición de Biden ya tiene acceso al espacio de oficina federal en el Departamento de Comercio, como lo garantiza la Ley de Transición Presidencial, pero no puede acceder a los fondos para salarios, consultores y viajes hasta que la GSA actúe, dijo Martha Joynt Kumar, directora del Proyecto de Transición de la Casa Blanca y autora de un libro de 2015 sobre transiciones anteriores.

El equipo de Biden ha recaudado algunos fondos para dicho propósito, y ha puesto en marcha el proceso de transición dada la larga experiencia del exvicepresidente en el gobierno, según Kumar.

