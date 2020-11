El Atlético se entrena con sólo seis jugadores del primer equipo

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'Cholo' Simeone (i), disputa un balón ante el defensa Mario Hermoso (2i) durante una sesión de entrenamiento del equipo, este lunes en la ciudad deportiva Wanda, en Majadahonda (Madrid). EFE/ Atléticodemadrid.com

Madrid, 9 nov (EFE).- El Atlético de Madrid regresó a los entrenamientos este lunes con solo seis futbolistas del primer equipo disponibles, ya que el conjunto rojiblanco tiene catorce internacionales con sus selecciones, además de los cuatro lesionados que aún no se sumaron al grupo.

Participaron en esta sesión vespertina en formato reducido Saúl Ñíguez, Manu Sánchez, Mario Hermoso, el serbio Ivan Saponjic, el argentino Ángel Correa y el francés Thomas Lemar.

Después de una sesión de carrera, los futbolistas disponibles realizaron una serie de ejercicios de circulación de balón, pases y apoyos, y después realizaron varios rondos en los que incluso participaron los técnicos, los argentinos Diego Pablo Simeone y Néstor Vivas.

El Atlético tiene catorce futbolistas citados por sus selecciones nacionales: los españoles 'Koke' Resurrección y Marcos Llorente, el inglés Kieran Trippier, el portugués Joao Félix, el mexicano Héctor Herrera, el esloveno Jan Oblak, los brasileños Renan Lodi y Felipe Monteiro, el croata Ivo Grbic, el montenegrino Stefan Savic, los uruguayos Lucas Torreira, José María Giménez y Luis Suárez, y Geoffrey Kondobia, con República Centroafricana.

Además, el conjunto rojiblanco espera recuperar en estas semanas de paréntesis a algunos de sus lesionados: Víctor Machín 'Vitolo' se lesionó ante el Lokomotiv ruso hace seis días y tiene un problema muscular, el belga Yannick Carrasco lleva ya cuatro partidos de baja también por una dolencia muscular, y Diego Costa no participa en un encuentro desde el 17 de octubre ante el Celta de Vigo, por un problema del mismo tipo.

El cuarto lesionado es el lateral croata Sime Vrsaljko, que todavía no ha podido debutar esta temporada después de haberse sometido hace un mes a una artroscopia en la rodilla izquierda, la misma que se operó hace año y medio tras lesionarse cuando estaba jugando como cedido en el Inter de Milán italiano.