Dimite el ministro ultraderechista estonio que tachó de "corrupto" a Biden

El ministro estonio de Interior, el ultraderechista Mart Helme. EFE/Valda Kalnina/Archivo

Berlín, 9 nov (EFE).- El ministro estonio de Interior, el ultraderechista Mart Helme, anunció este lunes su dimisión tras calificar de "corrupto" al presidente electo de EEUU, Joe Biden, mientras que su hijo y titular de Finanzas, Martin Helme, superó un voto de censura pese a cuestionar la legitimidad de esa elección.

En una rueda de prensa, Mart Helme aseguró que dejaba el puesto en Interior para preservar la coalición de gobierno, pero reiteró que consideraba que no había hecho "nada" que perjudicase a su país o que no hubiesen dicho ya "los medios libres de Estados Unidos".

"Tras las calumnias y mentiras de los medios estonios, ayer noche decidí dimitir. Estoy cansado. No hice nada ayer que pudiese poner en riesgo la seguridad de Estonia. No he dicho nada que no ha sido ya dicho por los medios de EEUU, por los medios libres de EEUU", afirmó Helme.

Poco después de sus polémicas declaraciones en un programa de radio, el primer ministro estonio, Jüri Ratas, tachó de "absurdos" e inapropiados los comentarios de Helme, lo que tensó la situación dentro del Ejecutivo.

"Críticas maleducadas basadas en información espuria y 'fake news' no es procedente para los ministros de la República de Estonia", agregó el primer ministro, que subrayó la importancia de las relaciones bilaterales con EEUU.

En su rueda de prensa el dimisionario ministro del Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE) se mantuvo sin embargo desafiante: "No se me puede callar, nadie me puede callar. El primer ministro no puede callarme, el presidente o los periodistas no pueden callarme".

Helme regresará ahora al puesto que dejó libre en el Riigikogu (Parlamento) al ser nombrado ministro, porque en el sistema estonio los miembros del Ejecutivo no pueden pertenecer al Legislativo.

Su partido debe ahora designar al nuevo ministro, pues el acuerdo de gobierno asigna el Ministerio de Interior a la formación de extrema derecha.

El líder del EKRE e hijo del ministro dimitido, Martin Helme, superó en cambio el voto de censura a que se sometió en el Parlamento después de haber cuestionado la legitimidad de las elecciones en Estados Unidos.

Un total de 46 parlamentarios votaron por su relevo, entre el conjunto de 101 escaños de la cámara. Para que prosperase el voto de censura de necesitaban 51 votos.

El domingo, tanto Mart como Martin Helme habían cargado contra Biden en el programa semanal que el EKRE financia en la emisora TRE Radio recurriendo a algunos de los argumentos empleados por los seguidores del presidente saliente, Donald Trump.

El ministro de Interior afirmó que Biden fue encumbrado a la victoria por los servicios secretos y tanto el presidente electo como su hijo, Hunter Biden, son "personajes corruptos".

Su hijo y líder del partido afirmó que "las elecciones han sido falsificadas" y consideró que a partir de estos comicios "no tiene sentido hablar de democracia o Estado de derecho" en EEUU.

"Si esto sucede, si tumban a Trump, la Constitución de EEUU ya no sigue vigente", añadió.

Mart Helme también refirió un sueño que dijo haber tenido días antes de las elecciones en el que aparecía Trump caminando por un campo cubierto "de tripas y entrañas".

"Al final Trump vencerá. Será el resultado de una lucha inmensa, quizá incluso sangrienta. Pero la Justicia prevalecerá", remató.

La llegada del EKRE al gobierno en 2019 como socio minoritario de la coalición del primer ministro conservador Jüri Ratas estuvo ya marcada por la polémica, como cuando su actual líder, Martin Helme, hizo signos supremacistas en su primera intervención parlamentaria.