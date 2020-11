Coronavirus.- El presidente de Ucrania da positivo por coronavirus: "Lo superaré como hace la mayoría de la gente"

20/05/2020 Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania POLITICA EUROPA UCRANIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE UCRANIA



El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha dado positivo este lunes por coronavirus, si bien ha dicho sentirse bien por el momento, según informaciones del diario 'Vesti'.



"Amigos, desafortunadamente, me ha tocado la COVID-19. La prueba de PCR mostró un resultado positivo", ha dicho el mandatario, que ha indicado que tiene una temperatura de 37,5ºC.



Zelenski ha señalado así en un comunicado que existe "gente afortunada para la que el coronavirus no supone una amenaza". Así, ha asegurado que se siente bien y que está tomando "muchas vitaminas".



"Prometo aislarme, pero seguiré trabajando. Superaré la COVID-19 como hace la mayoría de la gente. ¡Todo irá bien!", ha expresado en un intento de tranquilizar a la población. Su gabinete de comunicación no ha tardado en confirmar la información.



En Ucrania son 469.000 los casos de coronavirus detectados desde el inicio de la pandemia, 8.687 de ellos en el último día. En total, unas 209.000 personas han logrado superar la enfermedad, aunque otras 8.565 han muerto --115 desde el domingo--.