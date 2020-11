Coronavirus.- Brasil supera los 5,66 millones de casos acumulados y los 162.000 fallecidos por coronavirus

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este domingo de 10.554 nuevos contagios de coronavirus, por lo que son ya 5.664.115 los casos acumulados, desde que se confirmó el primero de ellos a principios de marzo en el estado de Sao Paulo, mientras que los fallecidos ascienden a 162.397, después de contabilizar 128 en las últimas 24 horas.



Las autoridades no han podido precisar otra vez el nuevo número de pacientes que habrían logrado recuperarse de la enfermedad, ni el de aquellas personas que siguen bajo supervisión médica, después de que en los últimos días los servicios informáticos del Ministerio de Salud hayan sufrido problemas técnicos.



De acuerdo con las últimas cifras, las confirmadas el pasado miércoles, 364.575 pacientes todavía estarían bajo tratamiento médico, mientras que un total de 5.064.344 personas habrían sido ya dadas de alta tras superar la enfermedad.



El pasado jueves, el Ministerio de Salud sufrió una "desconfiguración" de los sistemas, según informó el periódico 'Folha de Sao Paulo', como parte de una ola ataques virtuales que han afectado no sólo al Gobierno, sino también al Tribunal Supremo de Justicia.



En relación a la incidencia de la pandemia a nivel estatal, pese a que los datos no han podido ser tampoco actualizados desde el pasado día 5 de noviembre, Sao Paulo continuaría siendo la región con mayor número de casos acumulados, 1.125.936, y de muertes, 39.717.