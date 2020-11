Colombia estudia restricciones a ciudadanos de España y otros seis países

Una mujer pasa frente al laboratorio Synlab en el aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 9 nov (EFE).- El Gobierno colombiano estudia la posibilidad de restringir el ingreso de ciudadanos de siete países, entre ellos España, bajo el principio de reciprocidad ya que esas naciones no permiten la entrada de colombianos por la pandemia de la covid-19, informaron este lunes fuentes oficiales.

Así lo expresó la Cancillería colombiana en un comunicado en el que junto con el Ministerio de Transporte y Migración Colombia aclara "que no se han implementado nuevas restricciones al ingreso al país".

"En el caso de Argentina, Chile, España, Alemania, Francia, Canadá y Países Bajos, se trata de destinos que mantienen restricciones de ingreso a los colombianos, y se ha contemplado una medida temporal equivalente (que aún no se ha implementado)", explica la Cancillería en un comunicado.

La información añade que "Colombia espera que con estos países se avance en el corto plazo hacia la apertura de vuelos y la circulación de ciudadanos, sin restricciones, para favorecer la movilidad en todos los campos".

Igualmente, Colombia espera que "las autoridades aeronáuticas de los distintos países avancen en la apertura gradual de vuelos y la circulación de ciudadanos, en las mismas condiciones previas a la pandemia, cuanto antes, para contribuir a la reactivación responsable y sostenible".

Pese a que Colombia reanudó los vuelos internacionales en octubre pasado después de una suspensión de más de seis meses por la pandemia, la Unión Europea (UE) tiene restricciones para Colombia y otros países latinoamericanos por la alta tasa de contagios de covid-19.

De otro lado la Cancillería colombiana aclaró que una circular interna enviada a los consulados en el exterior y filtrada a la prensa, que reveló la posibilidad de imponer restricciones a los ciudadanos de esos siete países, "solo busca informarlos para la eventualidad en que deban tramitar solicitudes de visas para situaciones emergentes".

Según la Cancillería, esa circular "no constituye en sí misma una restricción dado que la implementación de este tipo de medidas de reciprocidad requiere otras decisiones de autoridades administrativas que todavía están en consideración".

La semana pasada Colombia anunció que ya no exigirán una prueba PCR de covid-19 a los viajeros que deseen ingresar al país por vía aérea.

La medida eliminada estipulaba que los viajeros que desearan ingresar a Colombia tenían que presentar a su llegada un prueba PCR negativa que le hubiesen realizado con hasta 96 horas de anticipación.