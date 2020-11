Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Biden comienza a dar forma a la administración entrante, los mercados alcanzan niveles récord y Turquía intenta reajustar su política.

Transición

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, comienza a dar forma a la administración entrante, anunciando esta mañana su equipo de trabajo contra el coronavirus. En gran medida, Biden está haciendo caso omiso a la continua negativa del presidente Donald Trump de admitir la derrota, ya que el titular está buscando vías legales para objetar las elecciones. Mientras que los partidarios de Biden

Récord

Si bien es posible que una impedida administración Biden no sea el mejor resultado para sus partidarios, está comenzando a parecer un escenario favorable para los mercados. El índice MSCI All-Country World alcanzó esta mañana un máximo intradiario récord ya que los inversionistas prevén que el resultado de las elecciones preservará el statu quo pero con menos tensión política. Los futuros del índice Nasdaq 100 avanzaron, los contratos en el índice S&P 500 se elevaban 1,5% a las 5:50 a.m., hora del este, y todos los sectores industriales en Europa ascendían. El petróleo y el oro subían, mientras que el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años se ubicaba en 0,803%.

Movimiento en Turquía

La lira turca, la moneda de mercados emergentes con peor desempeño del mundo este año, subió esta mañana tras el despido del gobernador del banco central del país el viernes y la renuncia del ministro de Hacienda el sábado. El presidente Recep Tayyip Erdogan se reunió el domingo por la noche con el ex viceprimer ministro Nurettin Canikli y el recién designado gobernador del banco central, Naci Agbal, para discutir la política monetaria. El aumento en la lira es impulsado por especulaciones de que podrían aproximarse mayores tasas de interés. El indicador bursátil de Estambul se dirigía hacia su mayor alza desde agosto.

Coronavirus

La administración entrante de EE.UU. ha hecho de la pandemia su principal prioridad, al tiempo que los datos más recientes muestran que el covid-19 sigue estando en gran medida fuera de control en el país. Los casos diarios superaron los 100.000 por cuarto día consecutivo, mientras que el promedio de muertes diarias más reciente llegó a 869, la cifra más alta desde el 1 de septiembre. La crisis en Europa también parece estar intensificándose, ya que Alemania reportó un número récord de pacientes en cuidados intensivos. En todo el mundo, los casos llegaron a 50 millones, y casi uno de cada cinco de ellos corresponde a EE.UU.

También hoy...

Si bien hay muy poco que destacar en el calendario de datos económicos de hoy, los inversionistas podrían estar atentos a los discursos más tarde de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y al presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan. EE.UU. vende US$54.000 millones en notas a tres años a la 1:00 p.m. Los analistas se preparan para una fuerte liquidación de acciones de Biogen Inc. después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. juzgara con dureza la eficacia del medicamento de la compañía para tratar el Alzheimer. Esto sigue al repunte de 44% de la acción después de un positivo informe de la FDA la semana pasada. En otras noticias corporativas, McDonald’s Corp., Beyond Meat Inc. y Nikola Corp. anuncian resultados.

