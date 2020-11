China reacciona con moderación a triunfo de Biden en EE.UU.

Joe Biden with Xi Jinping in Beijing, 2013.

(Bloomberg) -- A diferencia de Donald Trump, sobre quien los cargos oficiales chinos tenían poco conocimiento antes de asumir la presidencia, Joe Biden es bien conocido en Pekín. Pero es poco probable que esa historia repare rápidamente una relación entre las potencias mundiales cuya esencia ha cambiado en los últimos cuatro años.

La reacción oficial de China a la victoria electoral de Biden ha sido relativamente moderada, sin felicitaciones públicas del presidente Xi Jinping. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dio respuestas, en su mayoría vagas, en una sesión informativa diaria el lunes, diciendo que esperaba que la nueva Administración “trabajara en la misma dirección que nosotros en el futuro”, pero eludió las preguntas sobre el acuerdo comercial, qué medidas concretas China esperaba de Biden y la postura de Pekín sobre las relaciones con EE.UU.

“Siempre creemos que China y Estados Unidos deberían mejorar la comunicación y el diálogo, gestionar las diferencias sobre la base de un respeto mutuo, ampliar la cooperación sobre la base del beneficio mutuo y promover el desarrollo sólido y estable de las relaciones bilaterales”, dijo Wang Wenbin, portavoz del ministerio, a los medios.

Medios de comunicación estatales como el China Daily han llenado parte de ese vacío. El periódico expresó esperanza de que las relaciones pudieran “reiniciarse para mejor”. Por su parte, Global Times instó a Pekín a comunicarse con el equipo de Biden “tan a fondo como sea posible” para llevar las relaciones entre China y Estados Unidos a un estado de “gran previsibilidad”.

“China no debe albergar ninguna ilusión de que la elección de Biden facilitará o dará marcha atrás a las relaciones entre China y EE.UU., ni debería perder esperanzas en la mejora de las relaciones bilaterales”, dijo Global Times en una editorial el domingo por la noche.

“China debe convertirse en un país que EE.UU. no pueda reprimir o desestabilizar, y debe hacer que la cooperación con China sea la mejor opción para que EE.UU. logre sus intereses nacionales”, agregó. “Este es el principio máximo”.

Partidario de los lazos con Pekín desde la década de 1970, Biden mantuvo numerosas reuniones con Xi cuando ambos eran vicepresidentes en 2011. Sin embargo, su postura hacia la segunda mayor economía del mundo se endureció en los diez últimos años. En la campaña electoral, criticó a Pekín por sus medidas en Hong Kong, denominó “inconcebibles” sus políticas hacia las minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang y calificó al presidente chino de “matón”.

La transformación de Biden respecto a China reflejó un cambio más amplio en Washington, donde el consenso bipartidista comenzó a ver a Pekín como una amenaza para el orden mundial liderado por Estados Unidos. En consecuencia, Trump impuso aranceles punitivos a los productos chinos y tomó medidas contra compañías como Huawei Technologies Co. o Bytedance Ltd., el creador de TikTok. En el cargo, Biden probablemente continuará el rechazo de Trump contra la asertividad china mientras trabaja más estrechamente con los aliados de EE.UU. para controlar a Pekín, prolongando una competencia estratégica cada vez más intensa.

“La nueva Administración tendrá que protegerse de acusaciones de una suavidad con Pekín”, dijo James Green, quien se desempeñó como diplomático estadounidense en Asia durante las administraciones de Obama y Trump. “Un regreso a las relaciones entre Estados Unidos y China a mediados de la década de 2010 no está sobre la mesa”.

