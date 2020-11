China.- La oposición de Hong Kong amenaza con dimitir en masa si Pekín deja sin escaño a cuatro diputados

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los diputados opositores de Hong Kong han amenazado con dimitir en bloque si Pekín expulsa de sus escaños a cuatro legisladores, una posibilidad que ha planteado un portal de noticias local y que, de confirmarse, supondría un nuevo terremoto político para el concepto de 'Un país, dos sistemas'.



Según HK01, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China estudiará la descalificación de los cuatro diputados en la reunión que arrancará el martes, lo que dejaría al Consejo Legislativo de Hong Kong, de 70 escaños, con solo 16 representantes de la oposición.



La medida afectaría a Dennis Kwok, Kwok Ka Ki, Kenneth Leung y Alvin Yeung y, según fuentes citadas por el 'South China Morning Post', Pekín alegaría para expulsarlos sus tácticas de filibusterismo en la sede legislativa de la antigua colonia británica.



"Hemos decidido que dimitiremos en masa si el Gobierno central decide seguir adelante con esta descalificación", ha anunciado el presidente del Partido Democrático, Wu Chi Wai, en rueda de prensa.



Uno de los potenciales afectados por el cese, Kenneth Leung, ha calificado de "irracionales" los potenciales ceses, mientras que otro compañero, Dennis Kwok, ha asegurado que se han limitado a aplicar los procedimientos del Parlamento local. "Parece que el poder ya no tolera la oposición", ha dicho Kwok.



El único representante de Hong Kong en el Comité Permanente, Tam Yiu Chung, no ha confirmado si el cese de los cuatro diputados estará en el orden del día de la reunión, pero sí ha advertido de que los miembros de la oposición que perjudiquen las "operaciones normales" del Parlamento no deberían seguir en el puesto.