Carmen Borrego desmiente que el canal de YouTube de su madre, Teresa Campos, vaya mal

El estallido de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha hecho que el resto de polémicas televisivas pasen a un segundo plano. Por ello, y por primera vez en muchos meses, la familia Campos está disfrutando de unas semanas tranquilas en las que las agrias polémicas brillan por su ausencia.



Hemos podido hablar con Carmen Borrego que, sin dudarlo, asegura que "ya era hora" de tener un respiro y de que María Teresa Campos, Terelu, Alejandra Rubio y ella misma puedan vivir una temporada tranquila y disfrutar de "un poco de paz", algo que la malagueña confiesa que ya necesitaba.



Además, y por primera vez, Carmen habla de la supuesta depresión que atravesó debido a las críticas que se hicieron sobre ella - culpándola de ser la responsable del ocaso mediático de su madre y de su hermana - y a las informaciones de su pasado y de su marido, José Carlos Bernal, que salieron a la luz recientemente. Tajante, la colaboradora de "Viva la vida" aclara que "yo no he tenido nunca depresión, otra cosa es que tú tengas angustia, pero de ahí a tener depresión... es una palabra importante. Ahora estoy mucho más tranquila".



Después de asegurar que María Teresa Campos también está "más tranquila", su hija pequeña desmiente las informaciones que aseguran que su canal de YouTube - donde tiene un programa de entrevistas llamado "Enredados" - vaya mal: "Es falso. No hay ningún problema con el canal".



