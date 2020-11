Borrell llama a "reconstruir" la relación entre la UE y EEUU con Biden

El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. EFE/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/Archivo

Bruselas, 9 nov (EFE).- El triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos brinda a la Unión Europea la posibilidad de "reconstruir" las relaciones transatlánticas, dijo este lunes el Alto Representante, Josep Borrell.

"La victoria de Joe Biden como el presidente electo se ha recibido con satisfacción en Europa. Ahora, necesitamos aprovechar las oportunidades que esto ofrece, para reconstruir la cooperación de la UE con EE.UU.", dijo Borrell.

El exministro de Exteriores español celebró poder colaborar "una vez más con un presidente que no considera" a la UE como un "enemigo" o que cree "que la UE se ha construido para sacar ventaja a EE.UU.

Para Borrel, estos comicios "no han sido normales", porque "había mucho en juego para el país (EE.UU.), su papel y presencia en el mundo e incluso para el destino de las políticas democráticas a nivel mundial".

El Alto Representante cree que cuando llegue a la Casa Blanca, Biden tendrá como "primera prioridad" los asuntos internos, como la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias económicas, y "sanar enormes divisiones del país".

No obstante, aseguró que en "los próximos días y semanas" Bruselas se pondrá en contacto con la futura administración para empezar a "trabajar juntos".

La lista de ámbitos en los que la UE y EE.UU. deben colaborar es amplia y el Alto Representante confía en que Biden vuelva al Acuerdo de París sobre cambio climático - que Washington abandonó recientemente-, al pacto nuclear con Irán y sume esfuerzos en la Organización Mundial de la Salud.

Además, el político español pidió a Biden "compromiso" con la OTAN, un ámbito fundamental en la relación transatlántica.

No obstante, Borrell resaltó que Europa necesita "asumir mayor responsabilidad en su propia seguridad" y señaló los retos regionales que la UE tiene con Rusia, y Turquía.

Borrell también señaló el trabajar conjuntamente con el futuro presidente de EE.UU. en relación a China, por los "riesgos que suponen" sus "prácticas comerciales ilegales".