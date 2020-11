Biden crea una comisión COVID mientras Trump prepara protestas por el resultado electoral

Carri Dusza, partidaria del presidente Donald Trump, sostiene una pancarta que dice "SÓLO VOTOS LEGALES" mientras grita al otro lado de la calle a los partidarios del presidente electo Joe Biden, en Filadelfia, Pensilvania, EEUU, el 8 de noviembre de 2020. REUTERS/Mark Makela

WASHINGTON/WILMINGTON, Delaware, 9 nov (Reuters) - El presidente electo Joe Biden convocará el lunes un grupo de trabajo dedicado al coronavirus con el fin de analizar el principal escollo al que se enfrentará cuando asuma el cargo en enero, mientras el presidente Donald Trump sigue maniobrando para seguir en el cargo.

Biden se reunirá con una comisión de expertos dirigida por Vivek Murthy, que fue máximo responsable médico de EEUU, y David Kessler, excomisario de la Administración de Alimentos y Medicamentos, para estudiar la mejor manera de domar una pandemia que ha matado a más de 237.000 estadounidenses.

El exvicepresidente demócrata se dirigirá a los medios en Wilmington, Delaware, sobre sus planes para enfrentarse a la COVID-19 y reconstruir la economía. Biden pasó gran parte de la campaña criticando la gestión de la crisis por parte de Trump y ha prometido escuchar a los científicos a la hora de tomar una dirección sobre este asunto.

Trump, por el contrario, se ha enfrentado con frecuencia a altos cargos responsables de salud sobre la crisis sanitaria derivada de la pandemia. El vicepresidente Mike Pence se reunirá con el grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca este lunes por primera vez desde el 20 de octubre.

Biden ganó la presidencia el sábado, cuatro días después de las elecciones celebradas el 3 de noviembre, sobrepasando el umbral de 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la Casa Blanca. El demócrata se impuso a Trump por más de 4 millones de votos en todo el país, convirtiendo al republicano en el primer presidente que no logra la reelección desde 1992.

Sin embargo, el todavía presidente no ha reconocido la derrota y ha lanzado una serie de demandas para apoyar sus afirmaciones de fraude electoral, de las que no ha presentado prueba alguna. Los representantes de los estados involucrados dicen que no tienen conocimiento de ninguna irregularidad significativa.

Trump no tiene ningún evento público programado para el lunes, y no ha hecho declaraciones desde el jueves. El portavoz de su equipo, Tim Murtaugh, dijo que Trump tiene previsto realizar una serie de mítines como parte de una campaña que recabe apoyo en su lucha por dar la vuelta a los resultados.

Los asesores de Biden, por su parte, siguen avanzando en el proceso de transición, considerando a los candidatos que ocuparán el gabinete de la nueva administración. Sin embargo, dicha transición seguirá estancada hasta que la Administración General de Servicios (GSA), que controla el funcionamiento de las agencias federales, certifique al ganador.

Emily Murphy, la persona designada por Trump para dirigir dicha agencia, todavía no ha dado luz verde para que comience la transición de poder. Una portavoz de la GSA no ha anunciado tampoco ninguna fecha para esta decisión.

Hasta que no se autorice esta transición, la GSA seguirá proporcionando al equipo de Biden oficinas, ordenadores y verificaciones de antecedentes para certificaciones de seguridad, pero aún no podrán entrar en las agencias federales o acceder a los fondos federales reservados para la transición.

La campaña de Biden presionó del domingo a la agencia para dar nuevos pasos.

"La seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos dependen de que la Administración federal señale clara y rápidamente que el Gobierno de Estados Unidos respetará la voluntad del pueblo estadounidense y se comprometerá a una transferencia de poder pacífica y sin problemas", dijo la campaña en un comunicado.

Trump, sin embargo, no ha mostrado señales de que esté dispuesto a dejar que empiece esta transición.

