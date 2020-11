Belén Esteban cumple 47 años locamente enamorada de Miguel

MADRID, 9 (CHANCE)



Belén Esteban es uno de los personajes televisivos que no pasa de moda y que siempre que aparece en un plató de televisión sigue dándonos buenos momentos. Y es que solo ella consigue que no nos podamos separar de la pantalla cuando vemos su rostro debatir con diestro y siniestro y defender su verdad como nos tiene acostumbrados desde hace años.



De esta manera, la princesa del pueblo cumple hoy 47 años. La colaboradora de televisión vive su mejor momento desde que quiso dar carpetazo en su vida a todo lo que no le sumaba, sino que le restaba. Tan solo hace un año que se dio el 'Sí, quiero' con su gran amor, Miguel, y desde entonces siempre ha confesado públicamente que desea volver a ser madre, pero eso es algo que solamente ella y su pareja tendrán que decidir.



A esta felicidad se le suma sus problemas judiciales con Toño Sanchís, con el que recordemos que ganó la batalla tras haber demostrado que el representante no gestionaba sus contratos con lealtad. Desde entonces, hemos visto a una colaboradora mucho más tranquila y defendiendo su verdad, respaldada por el juez, en los platós de televisión.



Belén Esteban está en uno de sus mejores momentos: enamorada, casada, con su trabajo en televisión y sin preocupaciones que le hagan estar pensando continuamente... Unos 47 años que llegan ala vida de la princesa del pueblo con una estabilidad que jamás hubiese pensado tiempo atrás cuando todo era tan difícil.