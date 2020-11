Argentinos protestan contra un fallo del Supremo y contra el Gobierno

Cientos de ciudadanos fueron registrados este domingo al manifestarse contra el Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- Miles de argentinos se manifestaron este domingo en el centro de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para protestar en contra de un reciente fallo del Supremo que afecta a tres jueces que han tenido entre manos causas contra el kirchnerismo.

La protesta del "8N", convocada como un "banderazo" a través de la redes sociales por sectores opositores al Gobierno de Alberto Fernández, incluyó además otras consignas diversas en contra del Ejecutivo, tal como ha ocurrido en las varias movilizaciones de este tipo que se han sucedido en los últimos meses.

Esta vez el objetivo principal era expresar el rechazo a la decisión de la Corte Suprema, que el pasado martes dictaminó que dos jueces que habían sido trasladados a un tribunal de alzada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) podían permanecer en sus cargos, pero solo temporalmente, hasta tanto esos puestos sean sometidos a un concurso.

La exministra y exdiputada Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (Pro), el partido de Macri, ha sido una de las dirigentes opositoras que ha promovido esta nueva protesta.

A través de las redes sociales, Bullrich expresó que, "más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años", y pidió a los jueces que "no renuncien a sus causas".

La plataforma Acción Conjunta Republicana, que también ha convocado al "8N", incluyó en sus mensajes otras consigna de protesta, como el rechazo a las usurpaciones que violan el derecho a la propiedad privada y el reclamo de mayor seguridad.

También protestaron contra las medidas sanitarias adoptadas ante la pandemia de covid-19 que restringen los desplazamientos dentro del país y denunciaron una supuesta persecución de las protesas y actos de censura.

EL FALLO DEL SUPREMO

El martes último, el Supremo resolvió por mayoría que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia permanezcan como miembros de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, pero no de forma definitiva, como reclamaban los magistrados, sino hasta tanto se realice un concurso para cubrir esos cargos, tal como lo establece la Constitución argentina.

En tanto, dos días después, la Corte decidió que el juez Germán Castelli continúe en su cargo en el Tribunal Oral Federal 7 de Buenos Aires hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en un reclamo del magistrado respecto a su cese en el cargo.

Bertuzzi, Bruglia y Castelli habían sido trasladados en 2018 a esos tribunales para cubrir puestos vacantes por decisión del Gobierno de Macri, sin la realización de un concurso.

Luego de que en diciembre pasado Alberto Fernández sucediera a Macri en la Presidencia argentina, el Consejo de la Magistratura -en el que el oficialismo es mayoritario- ordenó revisar las designaciones de una decena de jueces por la vía del traslado y no por concurso.

El proceso de revisión pasó entonces al Senado, instancia a la que Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron para defender su nombramiento y los traslados quedaron suspendidos.

El desplazamiento de estos tres jueces generó meses atrás una fuerte polémica en Argentina ya que estos magistrados han tenido a su cargo investigaciones por presunta corrupción contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, quien gobernó el país entre 2007 y 2015.

El jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, dijo este domingo en declaraciones radiales que el Gobierno, el Consejo de la Magistratura y el Senado han respetado la Constitución, que determina "cuáles son los procedimientos para hacer designación de jueces".

"Eso lo dice la Constitución, no lo dice ningún partido político", aseveró.