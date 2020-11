AMP.- Afganistán.- Afganistán pide a Biden que revise el proceso de paz con los talibán por la falta de avances en Doha

Las autoridades acusan a los insurgentes de llevar a cabo ataques con drones en varias provincias



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Afganistán ha pedido este lunes al próximo Ejecutivo estadounidense, que estará encabezado por el presidente electo, Joe Biden, que realice una revisión del proceso de paz con los talibán, ante la falta de avances en las conversaciones y el repunte de la violencia en el país.



El vicepresidente segundo afgano, Saruar Danish, ha culpado a los talibán de los retrasos en el proceso y ha recalcado que el grupo "es el principal obstáculo" a los progresos en el diálogo, que se está celebrando en la capital de Qatar, Doha.



Así, ha manifestado que los insurgentes no creen en una solución pacífica a la guerra y ha recalcado que la Administración de Biden debería revisar el estado en el que se encuentra el proceso, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



"Esperamos que el proceso sea revisado y reevaluado bajo el nuevo Gobierno de Estados Unidos", ha señalado. "Todas las partes deben apoyar el proceso de paz con más responsabilidad, más exactitud y fundamentándose en la realidad", ha añadido, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



Por su parte, Mohamad Naim, portavoz de la oficina política de los talibán en Doha, dijo el domingo que el grupo espera que Biden se ciña al histórico acuerdo de paz firmado el 29 de septiembre entre los insurgentes y la Administración de Donald Trump.



En este sentido, defendió que este acuerdo "beneficia los intereses de la nación afgana y los intereses de la nación estadounidense". "No debería ser objeto de ningún cambio significativo y debe ser aplicada de la forma que fue acordado", arguyó.



"Esperamos que el actual proceso de paz (con las autoridades afganas) y que el acuerdo con el Gobierno estadounidense sigan en pie", puntualizó Naim, según las informaciones recogidas por la cadena de televisión afgana Ariana.



Las conversaciones de paz en Doha, que arrancaron en septiembre, no han registrado avances significativos desde entonces, mientras que Afganistán ha sufrido un repunte de la violencia ante el aumento de los ataques de los talibán, que se han negado a firmar un alto el fuego.



ATAQUES CON DRONES



Por otra parte, las autoridades afganas han denunciado este mismo lunes que los talibán han usado drones para llevar ataques contra las fuerzas gubernamentales durante las últimas semanas.



"Los talibán colocan proyectiles de mortero o pequeñas bombas en los drones para lanzarlos contra instalaciones militares o gubernamentales", han señalado funcionarios afganos, que han detallado que estos incidentes han tenido lugar en las provincias de Balj, Faryab, Kunduz, Logar y Paktia.



Uno de estos ataques fue ejecutado el 1 de noviembre contra un grupo de militares que jugaban al voleibol en el complejo de las autoridades regionales de Kunduz, un suceso que se saldó con al menos cuatro muertos y seis heridos.



"Las investigaciones en torno al incidente están en marcha para determinar su fue un proyectil de mortero o si fue lanzado por un dron", ha manifestado el portavoz del gobierno regional, Esmatulá Muradi, tal y como ha recogido Tolo TV.



Asimismo, fuentes de seguridad han señalado que los insurgentes lanzaron bombas con un dron durante un enfrentamiento el 7 de noveimbre en la provincia de Logar. El objetivo de los talibán fue un puesto de control del Ejército en el distrito de Baraki Barak.



Tras los combates, las autoridades afganas publicaron fotografías de un dron que había sido derribado en la zona en el marco de los enfrentamientos. Fuentes de seguridad han confirmado otros derribos de aparatos con bombas o proyectiles de mortero en varias provincias del país.



En esta línea, el gobernador de Faryab, Naqibulá Faeq, ha resaltado que "estos drones tienen la capacidad de grabar durante las noches" y que "han sido usados en los enfrentamientos en Qaisar y en el distrito de Juaja Sabz Posh (en la provincia de Faryab)".