Allanan ministerios de Salud y Hacienda salvadoreños por fondos para la pandemia

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara. EFE/Miguel Lemus/Archivo

San Salvador, 9 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador allanó este lunes las instalaciones de los ministerios de Salud y Hacienda para la búsqueda de documentos relacionados a los fondos invertidos para atender la pandemia de la covid-19, según han informado medios locales.

De acuerdo con el periódico local La Prensa Gráfica, la Fiscalía "realiza la búsqueda de documentos relacionados a compras hechas durante la emergencia nacional por la covid-19".

Señaló que los representantes de la Fiscalía presentes en el Ministerio de Salud "no quieren dar declaraciones porque aseguran no estar autorizados" e indicó que uno de ellos confirmó que también realizan allanamientos en el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, El Diario de Hoy informó de que "los fiscales llegaron a la dependencia de dicha cartera de Estado, donde se encuentra el despacho del ministro (Francisco Alabi) y otras direcciones importantes".

Mientras, el medio televisivo Focos TV señaló que son alrededor de "140 allanamientos los que la Fiscalía realizará en oficinas del Ministerio de Salud".

Por el momento, el Ministerio Publico no ha brindado información al respecto.

A mediados de agosto, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que investiga "todos" los señalamientos de supuestas irregularidades cometidas en el manejo de los fondos para atender la pandemia del coronavirus.

"Se están diligenciando y se están investigando todas las denuncias, todos los avisos que se han presentado, las noticias criminales", indicó Melara durante una rueda de prensa en la que fue preguntado sobre el tema.

Añadió que "hay procesos abiertos, que están en la investigación", sin entrar en detalles sobre estos casos ni los funcionarios vinculados.

"Hay investigaciones en desarrollo para ver qué es lo que está sucediendo y determinar si en algunos hay indicios de delitos o, decirlo con transparencia, si en otros no los hay y es un tema meramente ético el que se ha dado", subrayó Melara.

Los medios de comunicación local han publicado durante la pandemia una serie de textos que señalan supuestas compras irregulares con fondos estatales y en los que se involucra a funcionarios del Gobierno.

LOS SUPUESTOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Según la revista de periodismo independiente GatoEncerrado, el ministro de Salud, Francisco Alabi, autorizó la compra de botas de hule por 225.000 dólares a una empresa de una de sus familiares.

El medio sostuvo en su publicación del 11 de julio que Alabi confirmó la compra y que señaló que la Corte de Cuentas tiene la documentación relacionada.

El presidente Nayib Bukele destituyó el pasado 20 de junio al titular de un fondo ambiental del Gobierno por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales por 250.000 dólares.

La destitución se dio tras una publicación periodística, que supuso un duro golpe al discurso de transparencia del Ejecutivo.

El Diario de Hoy, mediante su portal elsalvador.com, publicó que el Ministerio de Gobernación y Desarrollo pagó un "sobreprecio" de 176.000 dólares en granos básicos para la entrega de canastas alimenticias a la población.

Estas compras, según el medio, se realizaron a una empresa vinculada con el supuesto capo del narcotráfico Adán Salazar Umaña, conocido como "Chepe Diablo", quien fue enviado a juicio en diciembre pasado por el cargo de lavado de dinero.

Dicha empresa, identificada como Disali, es administrada actualmente por el estatal Consejo Nacional de Administración de Bienes, según fuentes consultadas por el medio.