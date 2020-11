Venezuela, con dos bajas por covid-19 antes de enfrentar a Brasil y Chile

En la imagen, e director técnico de la selección venezolana de fútbol, el portugués José Peseiro. EFE/Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 7 nov (EFE).- Venezuela sufrió las bajas del portero José Contreras y del mediocampista Christian Larotonda por covid-19 y ambos jugadores salieron de la convocatoria para los choques contra Brasil y Chile de la venidera doble jornada de las eliminatorias sudamericanas, informó este sábado la federación de fútbol local.

"El portero José David Contreras y el mediocampista Christian Larotonda no viajaron, ya que resultaron positivo al covid-19 tras una prueba PCR", dijo la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en un comunicado divulgado este sábado.

Contreras y Larotonda hacían parte de las novedades en la convocatoria del seleccionador de la Vinotinto, el portugués José Peseiro, y defienden al Táchira y Metropolitanos, respectivamente, del fútbol profesional venezolano.

A estas ausencias podría sumarse la del atacante Sergio Córdova, del Arminia Bielefeld de la Bundesliga, quien según versiones de la prensa local no obtuvo permiso de su club para atender el llamado de Peseiro.

Los otros llamados de la liga doméstica, Jean Fuentes (La Guaira), Oscar Conde (Puerto Cabello), Anderson Contreras (Caracas) y Cristian Rivas (Mérida) viajaron este sábado a Brasil junto al cuerpo técnico en la primera avanzada de Venezuela, que el 13 de noviembre enfrentará a la Canarinha en Sao Paulo por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Venezuela, el único país suramericano que no ha disputado un mundial absoluto de la FIFA, marcha en la novena plaza, sin puntos, tras dos derrotas en sus presentaciones ante Colombia (3-0) y Paraguay (0-1).

Peseiro dijo en un video difundido el viernes por la FVF que aspira a sumar al menos un punto contra Brasil y tres contra Chile, cuando la Vinotinto reciba a la Roja el día 17 por la cuarta fecha.

"Pero ¿es fácil hacerlo? No ¿Lo queremos hacer? Lo queremos hacer, tenemos que ir a muerte en todo momento en los dos partidos, la suerte que no tuvimos contra Paraguay la podemos tener en Brasil", aseveró.