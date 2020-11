Sólo habrá interés en la Conferencia Este de la MLS; Rossi favorito al Botín de Oro

En la Conferencia Oeste ya están definidos los ocho puestos de playoffs de la MLS, después que el pasado miércoles los Rapids de Colorado y los Earthquakes de San Jose aseguraron los dos últimos que quedaban abiertos. EFE/ Alberto Domingo Carreiro/Archivo

Houston (EE.UU.), 7 nov (EFE).- La reducida temporada regular de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos llegará este domingo a su final, y todo el interés estará centrado en la Conferencia Este, donde todavía quedan dos puestos de playoffs por decidirse, al igual que el equipo con la mejor marca.

Pero sí habrá interés por ver si el joven delantero internacional uruguayo Diego Rossi, del LAFC, asegura el título de máximo goleador de la liga y se lleva el Botín de Oro al tener dos de ventaja en la clasificación.

En la fecha final de la campaña regular, todos los partidos se juegan al mismo tiempo en cada una de las dos Conferencias y en la del Este, el Union de Filadelfia y Toronto FC libran una cerrada lucha por ostentar la mejor marca de la temporada regular, lo que otorga el trofeo Supporters' Shield.

Al galardón no aspira ya el Crew de Columbus ni los Timbers de Portland, que sufrieron sendas derrotas en la jornada del pasado miércoles.

El Crew cayó derrotado de visitante por 2-1 frente al Orlando City y los Timbers fueron sorprendidos en su campo por Rapids (0-1), triunfo que permitió al equipo de Colorado llegar a los playoffs por primera vez desde la temporada del 2016, a pesar de que no pudieron disputar cinco partidos debido al brote de COVID-19 que se dio en su plantilla.

El Union de Filadelfia puede conseguir el trofeo con una victoria sobre el Revolution de Nueva Inglaterra, sin importar el resultado del último partido que vayan a disputar el Toronto FC y los Red Bulls de Nueva York.

Si el equipo de Filadelfia empata con el Revolution y el Toronto FC gana, el club canadiense se llevará la distinción y tendrá también la ventaja de campo durante todos los playoffs.

Pero en este caso, ser "local" implica jugar en Connecticut, no en Toronto. Las restricciones de viaje, impuestas por la COVID-19, han obligado a que los clubes canadienses jueguen una buena parte de la campaña en Estados Unidos.

El Toronto FC ha tenido su casa temporal en el estadio Pratt & Whitney de East Hartford (Connecticut); el Impact de Montreal ha jugado en el Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey), y los Whitecaps de Vancouver, en el Providence Park, de Portland (Oregon).

Precisamente, el Impact forma parte del grupo de los cinco equipos que el domingo definirán su futuro en la búsqueda de los dos últimos puestos de playoffs que todavía están abiertos.

El Impact y el Fire de Chicago, ambos con 23 puntos, son los que dependen de ellos mismos, dado que con sendos triunfos tienen asegurado el pase.

Pero el Fire recibirá, en su campo del Soldier Field, de Chicago, al mejorado New York City, que tiene todavía la opción de alcanzar el cuarto puesto de la clasificación si logra la victoria y el Crew pierde ante el Atlanta United, otro de los cinco equipos que busca llegar a los playoffs.

El Atlanta United (22 puntos) necesita la victoria o el empate y que el Impact, que se enfrenta de visitante al DC United (21 puntos), también en la lucha por el pase a la postemporada, y el Fire pierdan sus respectivos partidos.

Mientras que el Inter Miami (21 puntos), el quinto equipo que también lucha por uno de los dos puestos de playoffs, necesita la victoria y esperar que pierdan el Fire, el Impact y el Atlanta United.