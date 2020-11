R.Unido.- El peligro de una nueva guerra mundial es muy real, advierte el jefe de las Fuerzas Armadas británicas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas, el general Nick Carter, ha advertido de que el peligro de que se produzca una nueva guerra mundial es muy real debido al contexto de crisis económica provocada por el coronavirus.



"Existe el riesgo de que haya una nueva guerra mundial si los conflictos actuales de menor escala se descontrolan atrayendo a más países y armas", ha afirmado Carter en una entrevista con la cadena Sky News. "Si hay una escalada, se implica a más gente, más armas y antes de que se pueda contener se llega a una guerra total abierta", ha advertido.



En particular se ha referido a la crisis económica global provocada por la pandemia de coronavirus que podría generar nuevas amenazas para la seguridad, incluida la guerra. "Pienso que podría olvidarse el horror de la guerra y si te olvidas de él, existe un gran riesgo de que haya gente que piense que ir a la guerra es razonable", ha añadido.



"Tenemos que recordar la historia para que no se repita, pero hay un ritmo y si miras atrás, al siglo pasado, antes de las guerras mundiales, es indiscutible que hubo una escalada que llevó a errores de cálculo y que provocaron una guerra a una escala que esperemos no volver a ver jamás", ha argumentado.



En cuanto a las fuerzas británicas, Carter ha explicado que hay un plan para que dentro de diez años haya 90.000 soldados humanos y 30.000 robots en sus filas. Para ello, ha defendido la necesidad de un acuerdo presupuestario que dé estabilidad durante varios años a la partida militar y facilite así las inversiones a largo plazo para la modernización.



Sin embargo, desde el Gobierno no quieren atarse con compromisos presupuestarios debido a la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus y prefieren presupuestos anuales, aunque están negociando entre los distintos ministerios. En cualquier caso no es nada habitual que un alto mando militar comente cuestiones políticas abiertas.