10/03/2020 PSOE dice que la victoria de Biden es un "aprendizaje" para entender que a la ultraderecha "se la derrota en las urnas" . El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil, ha señalado que la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos es un "aprendizaje" que debería llegar a España "para que algunos terminen de entender que a la ultraderecha se la derrota en las urnas". POLITICA SENADO DE ESPAÑA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil, ha señalado que la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos es un "aprendizaje" que debería llegar a España "para que algunos terminen de entender que a la ultraderecha se la derrota en las urnas".



"No vale dejarse contagiar por el discurso tóxico de la ultraderecha, que no hace otra cosa sino que deteriorar las instituciones y deteriorar la convivencia y la democracia", ha criticado Gil este domingo en declaraciones difundidas a los medios.



Sobre la victoria de Biden en las elecciones de Estados Unidos, el socialista ha celebrado que "gana la democracia y pierde la ultraderecha" y que "gana el diálogo, gana la unidad y pierde el discurso del odio y del enfrentamiento".



"Buena noticia para los Estados Unidos, para la democracia y para el mundo en general", ha asegurado Gil, destacando que este mensaje que llega de EEUU debería entenderlo el PP y "apartarse definitivamente de la ultraderecha".



En este punto, ha defendido que "es el momento de anteponer la estabilidad, la reconstrucción social y económica" y que "no es el momento de enmiendas a la totalidad", en referencia a la enmienda presentada por el PP para los Presupuestos Generales del Estado.



Para el portavoz del GPS, este momento excepcional "requiere que todas las fuerzas políticas, especialmente el PP, favorezcan la aprobación de unos Presupuestos absolutamente excepcionales" para iniciar la reconstrucción de España tras la crisis del Covid-19.



En su opinión, estos Presupuestos "son los Presupuestos que necesitan los españoles". "No se entiende que el PP siga anclado en las viejas prácticas de siempre, que no entienda que esto es un momento excepciona", ha precisado.



Por ello, ha añadido que para el PP estos Presupuestos "también deberían ser una oportunidad excepcional de apartarse definitivamente del problema, liberarse del discurso del no a todo y la destrucción que practica la ultraderecha".



Por último, el socialista ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas para "entablar diálogo" y "favorecer" la aprobación de las cuentas públicas.