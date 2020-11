Protesta en Brasil contra la humillación de una mujer en un juicio por violación

Activistas se manifiestan contra la decisión de la justicia de absolver a un empresario del fútbol acusado de violación a una joven, hoy, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra Jr.

Sao Paulo, 8 nov (EFE).- Centenas de personas, en su mayoría mujeres, protestaron este domingo en diversas ciudades de Brasil, entre ellas Sao Paulo, para denunciar la humillación sufrida por una joven durante un juicio por violación en el país.

Con carteles en los que se podía leer "No existe violación culposa", varios centenares de mujeres ocuparon una parte de la Avenida Paulista en Sao Paulo para pedir justicia por Mariana Ferrer, una joven influencer de 23 años que denunció haber sido violada por el empresario del fútbol brasileño André Aranha.

Durante la audiencia virtual, la joven fue tachada de mentirosa y humillada por el abogado defensor, según las imágenes del juicio divulgadas la semana pasada por el portal The Intercept Brasil.

El abogado del empresario también reveló fotografías que calificó de "ginecológicas" y que no tenían relación con el proceso, pues fueron realizadas años antes, cuando Ferrer se desempeñaba como modelo.

Durante el proceso, la mujer llegó a pedir clemencia al juez: "Excelencia, le pido respeto, ni siquiera a los acusados se les trata como a mí, por el amor de Dios".

El caso generó una ola de indignación en el país, ya que el empresario fue absuelto porque la Justicia consideró que no hubo intención de cometer el delito, según la sentencia a la que tuvo acceso The Intercept.

El magistrado de la Corte Suprema Gilmar Mendes llegó a calificar las imágenes de la audiencia de "aterradoras" y señaló que "la Justicia debe ser un instrumento de acogida, nunca de tortura y humillación".

También se pronunció la ONU en Brasil, que en un comunicado expresó su repudio a "la violación y todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres" y "rechazó los hechos ocurridos durante el juicio del caso que involucra a la joven Mariana Ferrer".

"Las escenas divulgadas muestran actos de humillación, revictimización y culpabilización de la joven", señaló la ONU.