Primera victoria de autoridad de Raúl Fernández

Raul Fernandez durante la prueba. EFE/ Kai Försterling

Madrid, 8 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM) consiguió su primera victoria en grandes premios con gran autoridad tras beneficiarse de una serie de percances sufridos por sus rivales más directos en las primeras vueltas del Gran Premio de Europa de Moto3 que se disputó este domingo en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, en la Comunidad Valenciana.

A pesar de no terminar la carrera, el español Albert Arenas (KTM) pudo mantener el liderato en la clasificación provisional del mundial con tres puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Honda), que fue tercero tras Fernández y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda).

Antes de comenzar la prueba y como consecuencia de su comportamiento durante los entrenamientos libres matinales, en los que el suizo Jason Dupasquier (KTM) rompió motor y en lugar de parar intentó llegar a su taller derramando aceite sobre la pista, le supuso una sanción de vuelta larga "long lap" durante la carrera.

El líder del mundial no quería ceder demasiado terreno en la salida a sus rivales pero no pudo evitar que el italiano Celestino Vietti (KTM) se colocase líder mientras él protagonizaba un pequeño "toque" en la recta de salida con Alonso López (Husqvarna) para buscar la mejor posición con la que afrontar la curva de final de recta, que hicieron tras la estela del italiano.

Con Vietti tirando al máximo, tras su rebufo se colocaron los españoles Raúl Fernández (KTM), Albert Arenas (KTM) y Alonso López, aunque todo iba a cambiar por completo apenas se iniciaba la segunda vuelta ya que Vietti se iba por los suelos, y intentar evitarlo Albert Arenas, le daba por detrás Alonso López, que también se iba al suelo y el líder del mundial se tenía que retirar al romper en el golpe el estribo derecho y la sujeción del tubo de escape.

Arenas entró en su taller a reparar para intentar regresar a la carrera y conseguir el mínimo posible de puntos y no perder así la ventaja de 19 puntos que tenía al llegar a Valencia.

En carrera Raúl Fernández se vio beneficiado de esa situación y consiguió escaparse de todos sus rivales en apenas tres vueltas con casi tres segundos de ventaja mientras el grupo perseguidor lo encabezaban Tony Arbolino (Honda) y el surafricano Darryn Binder (KTM) y por detrás intentaba remontar desde la vigésimo octava posición Jaume Masiá, quien en el cuarto giro ya era decimoquinto, aunque con varios avisos que podrían provocar una penalización que diera al traste con sus aspiraciones.

Fernández consolidó su primera posición mientras el grupo perseguidor perdía algunos de sus importantes integrantes, pues el británico John McPhee (Honda), autor de la "pole position" de entrenamientos, se fue por los suelos y dejaba el camino más "limpio" al japonés Ai Ogura (Honda), que prácticamente se había quedado sin rivales en la pelea por el título en las cinco primeras vueltas de la competición.

El tirón de Fernández rompió también al grupo que iba por detrás, que se quedó con ocho pilotos por delante, mientras que la remontada de Jaume Masiá se acabó en el noveno giro al rodar por los suelos en la curva cuatro y el italiano Romano Fenati (Husvarna), que era uno de los integrantes de ese grupo, se veía mermado por la sanción de vuelta rápida que tenía que cumplir, como también su compatriota Dennis Foggia (KTM), quien al no cumplir con su sanción vio como le imponían una segunda "long lap".

La carrera resultó casi tan intensa dentro de la pista como fuera de la misma pues los responsables del equipo de Ai Ogura se quejaron a Dirección de Carrera de que Albert Arenas estaba molestando a su rival a pesar de tener varias vueltas perdidas después de tener que entrar en su taller tras el percance sufrido con Alonso López y que a la postre le supuso ver la bandera negra por "conducción irresponsable" al rodar en medio del grupo de cabeza, en donde estaba su principal rival por el liderato del mundial.

La situación de carrera en su ecuador mantenía a Raúl Fernández como líder, con un cuarteto formado por Tony Arbolino, Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), Ai Ogura y Darryn Binder, con otro grupo más grande encabezado por Carlos Tatay (KTM) y en el que también estaban Jeremy Alcoba (Honda) -octavo-, que había salido vigésimo noveno tras unos nefastos entrenamientos.

No fue hasta las vueltas finales cuando el japonés Ai Ogura comenzó a atacar a sus rivales, sabedor de que para colocarse líder del mundial necesitaba acabar, como mínimo, segundo, pero Tony Arbolino y Sergio García no se lo iban a poner nada fácil.

Fernández ganó con autoridad y Sergio García, en un valiente adelantamiento a final de recta al comienzo de la última vuelta superó a Arbolino para ponerse segundo, mientras que Ogura adelantó también al italiano para terminar en ese orden.

Carlos Tatay (KTM) consiguió una meritoria sexta posición, con Jeremy Alcoba octavo.

Por Juan Antonio Lladós