Primera discusión entre Asraf Beno e Isa Pantoja en 'La casa fuerte 2'

MADRID, 8 (CHANCE)



Aunque no lleven ni una semana concursando, parece que los participantes de La casa fuerte 2 ya han tenido sus primeras discusiones. En la gala inicial veíamos el enfrentamiento que había habido entre Samira, Tom y Sandra, pero este domingo veremos la primera discusión entre Asraf Beno e Isa Pantoja... algo que nos ha llamado mucho la atención porque no entendemos el motivo por la que se produjo, sobre todo por lo estable que parecían, estando ahora comprometidos.



Las imágenes se emitieron en la noche del Sábado Deluxe y lo cierto es que todos los colaboradores se quedaron con la boca abierta. En ellas podemos ver a los dos tortolitos en la cama y a una Isa Pantoja llorando por la situación que tiene afuera del concurso, Asraf no entiende por qué llora y sin razón alguna, le dice que no llore por tonterías. Más tarde le dice "parece que me quieres dejar a mí mal o algo, me voy a dormir a otra habitación. Hazte la víctima". Unas palabras que nos dejaban completamente fuera de juego porque no entendíamos la poca delicadeza que tenía el modelo con su pareja, ya que en pantalla, el jueves se mostraba de lo más cariñoso con ella.



De esta manera, se produce la primera discusión entre Asraf e Isa Pantoja... y es que recordemos que la pareja está comprometida y quiere recaudar el máximo dinero posible para cumplir su sueño: casarse. Esta escena va a ser muy criticada, no solo por los espectadores del concurso, sino por los familiares ya que en ellas vemos muy poca delicadeza por parte del modelo.