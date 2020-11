Paraguay registra 1.490 muertes hasta la fecha a causa de la covid-19

El epicentro de la pandemia está en el departamento Central, el más poblado del país, y en Asunción, la capital nacional. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 8 nov (EFE).-Las muertes en Paraguay a causa del coronavirus suman 1.490 hasta la fecha y desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos en el país sudamericano, mientras que los positivos totalizan los 67.589, según el reporte de este domingo de la cartera sanitaria.

Ello tras los once nuevos decesos y 648 contagios respecto al informe de la víspera del Ministerio de Salud Pública.

La fuente añadió que el número de internados por la enfermedad es de 601, un centenar de ellos en terapia intensiva, así como 668 nuevos recuperados.

Con el registro divulgado hoy, sobre 2.581 muestras, el total de recuperados es de 47.822.

Paraguay, de acuerdo con las informaciones de esta semana de las autoridades sanitarias, experimentó un descenso de la epidemia de coronavirus a partir de la primera semana octubre, que registraba un pico de decesos.

No obstante, el Ministerio se marcó un tiempo de tres semanas para asegurar que la epidemia se mueve realmente a la baja.

El epicentro de la pandemia está en el departamento Central, el más poblado del país, y en Asunción, la capital nacional.

El Gobierno del conservador Mario Abdo Benítez, desde la cartera de Salud, ha ido estableciendo y en forma gradual diversas fases de cuarentenas hasta culminar en el reinicio de los vuelos comerciales y de las fronteras terrestres como Brasil.

A mediados de esta semana el Ministerio de Salud Pública apoyó la decisión de la jerarquía católica de celebrar a puerta cerrada las misas y liturgias de la festividad de la virgen de Caacupé, la mayor celebración católica de Paraguay y que cada 8 de diciembre congrega a miles de personas.

La medida implica restricciones que no estaban contempladas en el protocolo sanitario acordado una semana antes entre las autoridades católicas y el Gobierno, que autorizaba las misas presenciales, pero con aforos limitados.

La jerarquía eclesial dispensó además a los peregrinos que tradicionalmente se dirigen caminando a Caacupé, a unos 55 kilómetros de Asunción, para cumplir sus promesas, y le instó a seguir los actos desde sus casas o parroquias.