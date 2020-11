Mural en México denuncia el estigma y los peligros que afrontan los presos

Detalle del mural "Las otras voces de la reinserción" inaugurado hoy, sábado durante un acto celebrado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (México). EFE/José Méndez

México, 7 nov (EFE).- Organizaciones civiles inauguraron este sábado el mural "Las Otras Voces de la Reinserción" en el central Estado de México para denunciar el estigma que afrontan los reos y el peligro de contagio por la pandemia de la covid-19 en el país.

"Las personas que viven dentro de las prisiones no dejan de ser personas y aparte se olvida el Estado de todo lo que tiene que tener una persona para sobrevivir dentro", expresó Lucía Alvarado, del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM).

El mural, con la leyenda "La cárcel no es un basurero de la humanidad", se montó cerca del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ciudad Nezahualcóyotl, uno de los municipios del país más afectados por la violencia por sus altos grados de marginación.

Familiares de los reclusos fueron los encargados de realizar la pinta junto a artistas urbanos para denunciar que el sistema penitenciario de México no ofrece un regreso a la normalidad.

"Desafortunadamente, las personas privadas de la libertad cuando salen de prisión solamente hacen eso, en realidad no recuperan la libertad", lamentó Itzayana Borgua, representante de la asociación Derechos sin Barreras.

La manifestación ocurre en un contexto en el que la crisis de la covid-19, que acumula casi 95.000 muertos y más de 955.000 casos en México, ha agudizado el escrutinio de las condiciones de las cárceles mexicanas.

Por la falta de medidas sanitarias, en las prisiones hay al menos 3.529 casos y 332 muertos entre reclusos y custodios, afirma la organización de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

La crisis sanitaria también ha provocado 22 incidentes de violencia dentro de las prisiones, con el Estado de México, Colima y Chiapas como las entidades con más disturbios, según la asociación.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió este sábado a los encargados de los sistemas penitenciarios en el país adoptar medidas "para reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas" que eviten un repunte de contagios.

La CNDH también documento 1.212 casos de influenza entre las personas encarceladas.

"Las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna", exigió la comisión.