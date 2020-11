Medvedev remonta a Zverev y conquista el Masters 1000 de París

El ruso Daniil Medvedev (5º ATP) ganó por primera vez el Masters 1000 de París al batir este domingo en la final al alemán Alexander Zverev (7º), por 5-7, 6-4 y 6-1.

En un duelo de alto nivel, Medvedev, sensación del circuito en 2019, ganó su primer trofeo del curso 2020, el octavo de su carrera.

"Es muy grande, estoy muy contento, como siempre digo, no siempre lo muestro tras los partidos, pero estoy muy contento", insistió Medvedev, que logró su tercer título de la categoría Masters 1000.

- Supera a Federer -

Ahora, tanto Medvedev como Zverev se centrarán en el Masters de Londres, el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del curso, que comienza el 15 de noviembre. El alemán ganó la edición en 2018.

"Antes de este torneo no estaba en gran forma, no había alcanzado ninguna final este año y estaba gritando, quejándome con mi esposa; 'Oh Dios, no tengo el nivel, no juego bien, ni una final'", reconoció Medvedev.

"Pero ahora haber alcanzado tres títulos de Masters 1000 es genial. Logré el nivel esta semana. Manejé la presión y al final me impuse por poco", añadió

Zverev llegó a París en plena forma, con 12 victorias consecutivas, tras ganar las dos ediciones consecutivas del Torneo de Colonia y batir el sábado en semifinales al ganador de Roland Garros, Rafael Nadal.

Medvedev, que nunca había pasado de la segunda ronda del torneo 'indoor' de la capital francesa, se mostró fantástico al servicio y capaz de dominar el juego de fondo, su especialidad.

Su triunfo le permitirá ascender el lunes al cuarto puesto de la ATP, superando al suizo Roger Federer.

También Zverev brilló al saque, con un festival por parte de ambos tenistas en el que se multiplicaron los misiles por encima de los 200 km/h.

El primero en lograr una rotura fue Zverev, que a continuación evitó el tie break y se apuntó el primer set.

Parecía encaminado a levantar un nuevo trofeo, pero los golpeos de Medvedev fueron poco a poco agrietando su defensa.

- Sonrisa y paternidad -

Con 4-4 Medvedev encadenó siete juegos consecutivos, para ganar la segunda manga y situarse 4-0 en la decisiva. Demasiado lejos para que su rival pudiera recuperarse.

Hasta este partido, el alemán de 23 años solo había perdido una vez en seis partidos ante el ruso de 24, en la final del Masters 1000 de Shanghai del pasado año.

Tras caer este domingo, en la sala de Bercy vacía por la pandemia, Zverev tocó un tema controvertido, las acusaciones de maltrato de su antigua pareja.

"Mucha gente va a intentar borrar la sonrisa de mi cara, pero bajo la máscara tengo una gran sonrisa, me siento increíblemente bien en la pista, la gente que quiero está conmigo. Dentro de poco seré padre, todo va muy rápido en mi vida", señaló.

Esta paternidad podría provocarle también problemas ya que está separado de la futura madre.

Ambos jugadores se enfrentarán en el Masters a Novak Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev y Diego Schwartzman.

