Más de 5.000 personas afectadas en la zona de impacto de Eta en Nicaragua

Dos vehículos cruzan por una calle inundada en la comunidad Okonwas, durante el paso del huracán ETA, en la costa caribe norte en Rosita (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 8 nov (EFE).- Más de 5.000 personas resultaron afectadas y dos fallecidas en la zona de impacto del huracán Eta en Nicaragua, según un informe preliminar divulgado este domingo por la ONG Centro Humboldt.

La organización emitió el informe tres días después de que el huracán de categoría 4 Saffir-Simpson alcanzó tierra en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN) de Nicaragua, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora el pasado día 3. Hasta ahora las autoridades no han presentado un reporte completo de daños, y no admiten fallecidos a causa de Eta.

"Las afectaciones han sido en su mayoría de infraestructuras, siendo las comunidades más afectadas, Haulover, Wawa Bar, Karatá, Whounta Bar, en las que no se presentó pérdidas de vidas humanas, pero sí destrucción total de las viviendas. En el sector urbano de Bilwi, Puerto Cabezas, según información preliminar, se reportan afectaciones a más de 1.000 familias y más de 5.000 personas, con aproximadamente 800 viviendas dañadas", indicó el Centro Humboldt.

En la misma ciudad de Bilwi más de 30 barrios fueron afectados, unos 400 metros lineales de tendido eléctrico se vino abajo, y pasaron al menos dos días antes de que se restablecieran los servicios de agua y energía, según el informe.

En las comunidades rurales, en su mayoría indígenas miskitas o mayagnas, unas 13.185 personas se autoevacuaron antes del impacto de Eta. Hasta ahora este dato no forma parte de las estadísticas oficiales, que hablan de más de 30.000 evacuados por las autoridades.

En la zona norte, el Centro Humboldt registró al menos seis casas derruidas, un camino cortado, una vía obstruida por la caída de un árbol, y una vivienda alcanzada por deslizamiento de tierra.

En el noroeste de Nicaragua la ONG informó de 280 familias afectadas, dos viviendas colapsadas y dos anegadas, así como una comunidad incomunicada por el desborde de un río.

"DESBORDÓ CAPACIDADES NACIONALES"

En la zona Pacífico, donde Eta afectó con lluvias y vientos provenientes del suroeste, un autobús fue arrastrado con 18 personas a bordo, pero no dejó víctimas, un río destruyó parcialmente el malecón de una población costera, y dos casas fueron dañadas, una por las intensas precipitaciones y otra por un deslizamiento de tierra.

A nivel nacional Eta provocó desborde de al menos 25 días importantes de Nicaragua, así como inundaciones en amplias zonas del Caribe, norte, y Pacífico del país, indicó Humboldt.

En sus conclusiones, el informe señaló que “el huracán Eta desbordó las capacidades nacionales para el manejo de la emergencia, evidenciándose una modesta e insuficiente respuesta gubernamental”.

El mismo citó carencias en el manejo de centro de albergue, donde se reportó falta de agua, alimentos, colchonetas y medicinas, así como hacinamiento y falta de medidas sanitarias en el contexto de la pandemia de covid-19.

Agregó que "la iniciativa y experiencia de los pobladores para la autoevacuación, contribuyó a que Eta no dejara víctimas de muerte por inundaciones", pues las dos reportadas fueron producto de un deslizamiento de tierra.

También destacó la necesidad de una respuesta y rehabilitación "en apego a las normas humanitarias, sin limitaciones al ejercicio del derecho humanitario", en un contexto lleno de denuncias sobre supuesta obstrucción de la ayuda para los damnificados por parte de la Policía Nacional.

En el informe también se llamó la atención sobre la importancia de conocer el impacto de Eta en los recursos naturales.

El Gobierno de Nicaragua, que sostiene haber dado un buen manejo a la emergencia, prometió emitir un primer informe sobre la situación mañana lunes, cuando se cumplan se cumplan siete días del impacto de Eta.

Todavía se mantiene activada la alerta roja en el noreste, y noroeste de Nicaragua, alerta amarilla en el norte, y alerta verde en el resto del país.