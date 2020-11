26/01/2020 ¿Mandó Karelys Rodríguez una indirecta a Eva González? La colaboradora se confiesa. MADRID, 8 (CHANCE) El viernes 6 de noviembre, Eva González y Cayetano Rivera cumplían 5 años de casados, recuerden aquella espectacular boda que se celebraba por todo lo alto, llena de amor y de testigos que vieron como los tortolitos se juraban amor eterno. Ese día, Karelys Rodríguez, supuesta amiga del torero, utilizaba sus redes sociales de Instagram para mandar a sus seguidores una reflexión que nos dejaba un poco desconcertados porque más bien parecía un mensaje con doble lenguaje para el matrimonio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



El viernes 6 de noviembre, Eva González y Cayetano Rivera cumplían 5 años de casados, recuerden aquella espectacular boda que se celebraba por todo lo alto, llena de amor y de testigos que vieron como los tortolitos se juraban amor eterno. Ese día, Karelys Rodríguez, supuesta amiga del torero, utilizaba sus redes sociales de Instagram para mandar a sus seguidores una reflexión que nos dejaba un poco desconcertados porque más bien parecía un mensaje con doble lenguaje para el matrimonio.



Hemos hablado con la colaboradora de Viva la vida y nos ha confesado que no tienen nada que ver las palabras que ella escribió con la pareja, aunque con risas: "Es que ustedes analizan todo demasiado". Y es que ya sabemos que Karelys no da una puntada sin hilo y sabe muy bien lo que hace y cómo lo hace.



En cuanto a si está conociendo a una persona que le ha devuelto la ilusión en el amor asegura que: "No". Ahora, la vemos colaborando en televisión, pero Karelys nos ha confesado que va a seguir con su trabajo como abogada: "Sí".