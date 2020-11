Maduro dice que recuperará la embajada que ocupa el enviado de Guaidó en Bolivia

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Pena/Archivo

Caracas, 8 nov (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este domingo que recuperará "hoy mismo" la embajada del país caribeño que ocupa el enviado del líder opositor Juan Guaidó en Bolivia, José Cumare Hernández, a quien acusó de usurpar la sede diplomática.

"Se va a recuperar la embajada de Venezuela en La Paz, la van a recuperar hoy mismo, las llaves, la van a recuperar de los golpistas que la asaltaron y usurparon", dijo Maduro durante un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV.

"Hoy recuperamos la embajada en La Paz y la residencia oficial del nuevo embajador", insistió luego.

Cumare Hernández ocupa la embajada de Venezuela en La Paz desde finales de octubre pasado, tras presentar cartas credenciales a la exmandataria boliviana, Jeanine Áñez, cuya Administración no reconocía la legitimidad de Maduro como presidente.

El diplomático había sido designado al frente de esta misión por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) durante una sesión virtual el pasado 22 de septiembre, y tras la nominación de Juan Guaidó, jefe del Legislativo y a quien medio centenar de Gobiernos -entre ellos el que presidía Áñez- reconocen como presidente de Venezuela.

Maduro también dijo que solicitó al nuevo Gobierno del presidente boliviano Luis Arce el plácet para su nominado a embajador, el diplomático Alexander Yánez, quien ya se encuentra en La Paz.

Yánez incluso acompañó este domingo al canciller venezolano, Jorge Arreaza, a la toma de posesión de Arce, de acuerdo con la información que ofreció Maduro.

"Yo envié al canciller Jorge Arreaza como cabeza de la delegación presidencial de Venezuela (a la toma de posesión), lo envié con una carta solicitando el plácet para el nuevo embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia", dijo.

Guaidó no reaccionó de inmediato a las declaraciones de Maduro, pero en Twitter sí dijo que el gobernante, a quien considera un "dictador", está "desesperado", al tiempo que aseguró que los opositores continuarán en "su lucha por libertad y lograr restablecer la democracia" en Venezuela.