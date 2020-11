Luis Suárez y Edwin Cardona son las novedades de una Colombia sin Falcao

En la imagen, el delantero colombiano Luis Javier Suárez (d), del Granada español. EFE/Pepe Torres/Archivo

Bogotá, 8 nov (EFE).- El delantero Luis Javier Suárez, del Granada español, y el centrocampista Edwin Cardona, del Boca Juniors, son las principales novedades de la selección colombiana para los partidos ante Uruguay y Ecuador, de las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

El seleccionador Carlos Queiroz no contará con Falcao García, ausente por lesión, pero sí con James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y el portero del Nápoles David Ospina, que se perdió la doble jornada de septiembre porque no pudo viajar desde Italia.

Además de Suárez, de 22 años, aparecen como novedades los laterales Luis Orejuela, del Gremio, y Daniel Muñoz, del Genk belga, que reemplazan a los lesionados Stefan Medina, del Monterrey, y Santiago Arias, del Bayer Leverkusen.

Igualmente regresan a la selección los centrales Jhon Lucumí, del Genk, y William Tesillo, del León mexicano, así como Matheus Uribe y Luis Díaz, que juegan en el Porto y no pudieron participar en las dos primeras fechas porque las autoridades portuguesas no les permitieron viajar.

En la lista de Queiroz también aparecen jugadores que son habituales en el combinado tricolor, como es el caso de los centrales Davinson Sánchez y Yerry Mina, del Tottenham y el Everton, respectivamente, además de la dupla goleadora del Atalanta: Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Sin embargo, no están Jhon Córdoba, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo jugando para el Hertha Berlín, y Rafael Santos Borré, del River Plate, quien dio positivo para covid-19.

Colombia recibirá el próximo viernes a Uruguay en Barranquilla y visitará el 17 de noviembre a Ecuador en Quito.

El viernes pasado, un miembro del cuerpo técnico de Carlos Queiroz dio positivo para covid-19, informó ese día la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

A los integrantes del equipo del estratega portugués que harán parte de la concentración les tomaron las pruebas para covid-19 y "dentro de los resultados hubo un caso positivo".

"Una vez conocido dicho caso, el cuerpo médico de la Selección Colombia de Mayores tomó las medidas establecidas en los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, la Conmebol y la FIFA", agregó la FCF en un escueto comunicado en el que no precisó quién es la persona que resultó contagiada.

La siguiente es la lista de convocados:

- Porteros: David Ospina (Nápoles-ITA), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y Álvaro Montero (Deportes Tolima).

Defensores: Luis Manuel Orejuela (Gremio-BRA), Daniel Muñoz (Genk-BEL), Yerry Mina (Everton-GBR), Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur-GBR), Jeison Murillo (Celta de Vigo-ESP), Jhon Lucumí (Genk-BEL), William Tesillo (León-MEX), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG) y Johan Mojica (Atalanta-ITA).

Centrocampistas: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Matheus Uribe (Porto-POR), Jorman Campuzano (Boca Juniors-ARG), Wílmar Barrios (Zenit-RUS), Jéfferson Lerma (Bournemouth-GBR) y Edwin Cardona (Boca Juniors-ARG).

Delanteros: James Rodríguez (Everton-GBR), Alfredo Morelos (Rangers-ESC), Luis Suárez (Granada-ESP), Duván Zapata (Atalanta-ITA), Luis Fernando Muriel (Atalanta-ITA) y Luis Díaz (Porto-POR).