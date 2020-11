Los Ravens activan a Bryant, que puede jugar luego de dos temporadas

En la imagen un registro de Dez Bryant, al actuar para los Cowboys de los Dallas y quien fue anunciado este sábado en el equipo de jugadores activos de los Ravens de Baltimore. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Owings Mills (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Los Ravens de Baltimore elevaron al receptor Dez Bryant del equipo de prácticas a la lista de jugadores activos, sólo un día antes de enfrentarse a los Colts de Indianápolis.

Las 531 recepciones de Bryant en su carrera serían la mayor cantidad de cualquier receptor antes de perderse dos temporadas completas y luego regresar a la NFL.

"Dije que estoy seguro y agradecido...", escribió Bryant en Twitter minutos después de que se conociera la noticia de su ascenso a la escuadra de prácticas el sábado. "No me importa quién lo odie".

Bryant, de 31 años de edad, no ha jugado un partido desde el 31 de diciembre de 2017, un lapso de 1.043 días el domingo.

El receptor puede convertirse en el segundo receptor abierto de Pro Bowl que se pierde dos temporadas completas y luego regresar a la NFL desde la fusión de 1970. Josh Gordon fue el primero en 2017.

La incorporación de Bryant a la lista de jugadores activos se da cuando los Ravens no están seguros del estado de Devin Duvernay, quien fue el tercer receptor abierto del equipo el domingo pasado después de participar en 37 jugadas.

Duvernay fue agregado al informe de lesiones el viernes después de estar limitado el viernes por una lesión en el muslo y se considera cuestionable.