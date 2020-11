Laura Matamoros nos muestra el mejor look para este domingo otoñal

MADRID, 8 (CHANCE)



Muchas son las personas que no saben muy bien con qué ropa vestir en esta época del año... El otoño es impredecible y tan rápido hace frío, como calor, por eso no está mal salir de casa siempre con una chaqueta para evitar pasar fresco cuando mejor nos lo estamos pasando. Si hay una persona que os vuelva loca con sus conjuntos y que nos saca los dientes largos cada vez que sube una fotografía a sus redes sociales mostrando sus diferentes outfit, esa es Laura Matamoros.



La hija de Kiko Matamoros ha colgado este domingo por la mañana el mejor outfit para el día de hoy. Un mono vaquero que estiliza su cuerpo y que le queda como un guante combinado con un bolso de mano verde. Cómodo, sencillo y elegante con el que Laura ha posado como si de la mismísima Beyonce se tratase.



La influencer tiene un gusto exquisito por la ropa y sabe combinar muy bien las prendas que posee, aunque esta vez se trata de una prensa única con la que puede ir cómoda a cualquier sitio y a la vez, derrochar elegancia. Una prensa que sin duda todas deberíamos tener en el armario para esos días de entretiempo en los que no sabemos muy bien por qué decantarnos y que nos salvan de cualquier apuro.