Las relaciones comerciales con EEUU, en el punto de mira de ministros de UE

Bruselas, 8 nov (EFE).- Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordarán mañana lunes en una videoconferencia las relaciones en ese ámbito con Estados Unidos tras las elecciones presidenciales, con la incógnita todavía de si la UE responderá a su mayor socio comercial con la misma medicina de aranceles por el caso Boeing.

"La UE está actualmente finalizando su proceso para utilizar su derecho a tomar represalias en caso de que no alcancemos una solución mutuamente acordada con EEUU, incluyendo la inmediata suspensión de las contramedidas actualmente en vigor", indicaron fuentes comunitarias a Efe.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) falló recientemente que la UE tiene derecho a imponer aranceles de hasta 4.000 millones de dólares (unos 3.360 millones de euros) a importaciones de EEUU por sus ayudas ilegales al gigante aeronáutico Boeing.

Anteriormente, ya había permitido a Washington tasar con aranceles de hasta 7.500 millones de dólares (unos 6.300 millones de euros) productos europeos por ayudas ilegales de la UE al rival Airbus, lo que le llevó a castigar importaciones como el aceite de oliva, la aceituna de mesa o el vino.

"Espero que haya algo el 9 o el 10 (de noviembre), claridad sobre cómo la UE va a actuar" en el caso Boeing, indicaron por su parte fuentes comunitarias.

La Comisión Europea, institución que lleva las riendas de las negociaciones comerciales en nombre de los Veintisiete, ha dejado claro que su preferencia no es devolver el golpe sino negociar con EEUU y lograr un acuerdo para que ese país levante los aranceles ya impuestos, ya que a su juicio la introducción de represalias no beneficia a ninguna parte.

Países como España, que han visto sus exportaciones perjudicadas por los aranceles estadounidenses, ya han pedido firmeza a la Comisión si EEUU no los retira.

En la lista de productos españoles afectados se encuentran el aceite de oliva, el vino, la aceituna, los quesos, los embutidos de cerdo, zumos, licores, moluscos y las frutas en conserva.

En todo caso, los ministros de la UE tendrán mañana una oportunidad para "hacer balance" de la situación de las relaciones comerciales con EEUU tras las elecciones del pasado 3 de noviembre después de cuatro años complicados en ese ámbito bajo la Administración presidida por Donald Trump, indicaron fuentes comunitarias.

"Hemos tenido problemas. Tienen que abordarse. Cuestiones clave como cómo facilitar el comercio entre ambos, cómo resolver disputas comerciales", comentaron.

El debate figuraba ya en la agenda antes de que el demócrata Joe Biden se proclamase presidente electo de EEUU este sábado, un cambio que debería permitir suavizar las tensiones generadas por la política proteccionista de Trump.

TRATADO DE INVERSIONES CON CHINA

El otro gran asunto que tratarán en su reunión telemática los ministros comunitarios será las relaciones comerciales con China y, más en particular, los progresos en la negociación de un tratado integral de inversiones que las dos partes llevan buscando desde 2014.

El objetivo sigue siendo intentar cerrarlo antes de que concluya el año, aunque desde la Comisión Europea insisten en que esto solo ocurrirá si el resultado merece suficientemente la pena.

"Tenemos que discutir qué condiciones tiene que cumplir China para lograr un acuerdo", comentaron fuentes comunitarias, que destacaron que ha habido avances por su parte en áreas como la igualdad de oportunidades.

Consideraron además que "ahora las negociaciones han entrado en una etapa crucial, hablando de acceso a mercados y desarrollo sostenible. China tendrá ahí que tener más ambición. No solo prometer, sino dar resultados".

Así, consideraron que a falta de ver qué progresos se pueden lograr también en el ámbito de acceso a mercados, hay aproximadamente un 50 % de posibilidades de concluir la negociación todavía en 2020.

La UE considera a China un "socio estratégico" aunque también un "rival sistémico", y quiere cooperar con ese país asiático en todos los ámbitos donde sea posible pero, al mismo tiempo, defendiendo "con firmeza" sus intereses, tal y como recordaron fuentes comunitarias con ocasión de la última cumbre entre las dos partes, celebrada por teleconferencia el 14 de septiembre.

Por último, los ministros tienen previsto hablar de la situación de las importaciones de acero, la revisión de la estrategia comercial de la UE y la reforma de la OMC.