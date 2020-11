La India felicita a Biden y Harris, cuyo origen indio es un "inmenso orgullo"

El primer ministro indio, Narendra Modi (d). EFE/ Str/Archivo

Nueva Delhi, 8 nov (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, felicitó hoy por su victoria electoral al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, de la que remarcó el "inmenso orgullo" que supone su origen indio, algo que reforzará más las relaciones bilaterales.

En una felicitación que llegó ya en la madrugada del domingo en la India, Modi acudió a Twitter para felicitar primero a Biden por su "espectacular victoria" y recordó cómo durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) su vicepresidencia contribuyó de forma "fundamental e inestimable" al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

A continuación, el primer ministro se refirió a Harris con especial cercanía al subrayar sus orígenes indios.

"Tu éxito es pionero y un motivo de inmenso orgullo no solo para tus 'chittis' (tías, en tamil), sino también para todos los indo-americanos. Estoy seguro de que los vibrantes lazos entre la India y los Estados Unidos se fortalecerán aún más con tu apoyo y liderazgo", escribió Modi.

Que el primer ministro indio citara la palabra "chittis" tiene un espacial significado, ya que a sus "chittis" se refirió Harris en su discurso para aceptar la candidatura a la vicepresidencia de los Estados Unidos, lo que supone una referencia cariñosa a sus tías en el estado meridional indio de Tamil Nadu, de donde era su madre.

Uno de los principales líderes de la oposición india, Rahul Gandhi, del histórico partido del Congreso, también remarcó en Twitter que se sienten "orgullosos de que la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de EEUU tenga sus raíces en la India".

El líder opositor en el gobierno de Tamil Nadu, M.K.Stalin, también acudió a la red social para mostrar su satisfacción de que "en esta histórica elección, el pueblo estadounidense haya elegido a una mujer con herencia tamil como su próxima vicepresidenta".

ORIGEN INDIO DE HARRIS

Las altas horas de la noche en la India cuando se conoció que el tándem Biden-Harris había superado la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaban para la victoria, evitó las muestras de júbilo previstas en las calles indias, sobre todo en Tamil Nadu.

Unas horas intempestivas que no frenaron sin embargo al septuagenario tío de Harrish, Gopalan Balachandran, a mostrar su alegría por una victoria de la que se siente "feliz y orgulloso".

"La victoria de Biden-Harris es lo que queríamos ver. Y, dados los números, ayer le dije a Kamala que iba a ganar", aseguró Balachandran en Nueva Delhi a la agencia india PTI.

Las raíces indias de la vicepresidenta electa de Estados Unidos provienen de su madre, Shyamala Gopalan, una investigadora contra el cáncer originaria de la capital tamil Chennai, a la que Harris siempre menciona en sus discursos y es su mayor referente.

Ese origen indio llega incluso hasta su nombre, Kamala, que significa "loto" y es una de las denominaciones de la diosa hindú Lakshami. Así su madre afirmaba en 2004 al diario Los Angeles Times que "una cultura que adora a las diosas produce mujeres fuertes".

Harris tiene también raíces jamaicanas por parte de padre.

Precisamente por su origen, como mujer de raza negra y de procedencia asiática, Harris se convirtió no solo en la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia, sino también en la primera persona negra en ocupar ese puesto y la primera de origen indio o asiático en hacerlo.