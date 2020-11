La familia Beckham unida rinde homenaje al 'Día del Recuerdo'

MADRID, 8 (CHANCE)



La familia Beckham, como el resto de familias, forman una unión de lo más tradicional y por eso se han juntado en un día tan especial como hoy para celebrar el Día del Recuerdo. Una festividad que se lleva a cabo para tener en mente los sacrificios de los miembros de las fuerzas armadas y también, a los civiles en tiempos de guerra.



Por ello, David Beckham no ha querido dejar pasar la tradición y ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que se muestra junto a su mujer y sus dos hijos, guardando el minuto de silencio requerido en este día con el siguiente mensaje:



"Esta semana conocía a los increíbles pensionistas del Chelsea. Estaba tan feliz de haber podido visitarlos en estos momentos, especialmente difíciles para las personas mayores y para todas las organizaciones benéficas. Como muchos de nosotros estamos pasando la cuarentena, recordamos a aquellos que dieron tanto por nuestra libertad. Es una oportunidad para hablar con nuestros hijos sobre por qué marcamos el Día del Recuerdo, como mi abuelo me enseñó, por qué llevamos la amapola. Los pensionistas están tristes por no poder salir a vender amapolas este año como siempre, por favor apóyenlos y donen en línea si pueden"



Con este mensaje cargado de cariño y de amor hacía todos esos pensionistas, David Beckham ha querido mostrar cómo ha celebrado hoy este día. Además, ha recordado a su abuelo, con el que parece que tenía muy buena relación y del que aprendió a respetar y homenajear esta fecha para siempre.