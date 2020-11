Kamala Harris, reina de las redes sociales tras su histórica victoria

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 7 nov (EFE).- Con felicitaciones, videos y bailes. El nombre de Kamala Harris dominó las redes sociales, donde celebridades, políticos y todo tipo de usuarios celebraron que este sábado se convirtió en la primera mujer elegida para la Vicepresidencia de Estados Unidos.

El video que ella misma publicó del momento en el que llamaba por teléfono a su compañero de fórmula, el presidente electo Joe Biden, para decirle "¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, Joe!" se convirtió en la imagen de la jornada acumulando más de 26 millones de visualizaciones en Twitter y otros 12 millones en Instagram, en apenas cuatro horas.

La foto publicada por su marido, Doug Emhoff, en la que abraza a Harris con el mensaje "orgulloso de ti" también se viralizó en redes sociales entre el mar de imágenes, memes y videos que celebraban a la nueva vicepresidenta, caracterizada incluso como una superheroína.

"SEÑORA VICEPRESIDENTA" YA NO ES UN PERSONAJE DE FICCIÓN

La hasta ahora senadora demócrata acaba de hacer historia al convertirse en la primera mujer elegida como vicepresidenta de EE.UU., pero también la primera de raza negra y raíces asiáticas que ejercerá este cargo.

Hasta ahora, el personaje de Selina Meyer, interpretado por Julia Louis-Dreyfus en la serie "Veep", era lo más parecido a una mujer vicepresidenta que había visto el país.

"Señora vicepresidenta' ya no es un personaje de ficción", tuiteó Louis-Dreyfus junto a una imagen de Harris.

Internet se llenaba entonces de perfiles, biografías y artículos que confirmaban la realidad: Estados Unidos tendrá una mujer de color, hija de inmigrantes, al mando de la Vicepresidencia del país.

"¡Mi vicepresidenta será una mujer negra!", publicaba la actriz Keke Palmer. "Digo negra porque la representación importa y de niña siempre he buscado a mujeres en posiciones de poder que se parecieran a mí".

La joven Malala Yousafzai, 23 años y premio Nobel de la Paz, daba a Harris todo el protagonismo de la noticia con una fotografía de las dos que acompañaba de felicitaciones.

Alicia Keys, Josh Gad, Elizabeth Banks y Megan Thee Stallion fueron otros de los rostros populares que dedicaron palabras a la vicepresidente electa.

INTERNET BAILA CON HARRIS, LA "MUJER MARAVILLA"

La espontaneidad y el carisma de Harris, de 56 años, terminaron por hacer el resto para que internet explotara.

Su compañero durante años y gobernador de California, Gavin Newsom, (ambos son de San Francisco) celebraba el triunfo de su amiga con un video en el que la vicepresidenta aparece bailando bajo la lluvia durante un mitin. Con paraguas y calzando sus inseparables zapatillas Converse, que ha convertido en uno de sus símbolos.

Y es que los bailes de Harris son un género propio en la red de redes.

Por eso, este sábado se repetían hasta la saciedad imágenes pasadas en las que baila acompañada de decenas de niñas en un evento de animadoras y otros momentos en los que las cámaras han grabado sus arrebatos musicales.

También la euforia en las calles de su barrio natal en Oakland -área de San Francisco (California)- se traducía en bailes improvisados.

Entre otros montajes, Harris aparecía caracterizada como una superheroína: la "Mujer Maravilla". La casualidad ha querido que justo hace 45 años, el mismo día, se estrenara la serie televisiva protagonizada por Lynda Carter, que llevó a la pequeña pantalla a una de las primeras mujeres con superpoderes.

Javier Romualdo