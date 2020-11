Jorge Javier Vázquez, enfadado con Anabel Pantoja por su crítica a 'La casa fuerte 2'

20/12/2019 Jorge Javier Vázquez en el plató de 'GH VIP 7' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'GH VIP 7'



MADRID, 8 (CHANCE)



La noche del sábado empezaba un Deluxe muy interesante entre Lydia Lozano y Antonio David... los dos se sometían a preguntas que ellos mismos habían propuesto y lo cierto es que, aunque acabaron de la mejor manera, los dos se retrataron en el plató que tantos disgustos han tenido. Jorge Javier Vázquez comenzaba el programa con un mensaje muy claro a Anabel Pantoja: "Luego quiero mandarle un mensaje a Anabel por unas cosas que puso en sus stories".



Aunque ese mensaje nunca se produjo, Jorge Javier Vázquez soltó algunas perlitas durante toda la noche a la colaboradora del programa. Recordemos, que el jueves cuando el presentador le comenta a Isa Pantoja algunas de las declaraciones de su hermano en la entrevista que dio esta semana para Lecturas hablando mal de su madre, Anabel utilizó sus redes sociales para arremeter contra él y el programa. En sus stories dio a entender que no le parecía nada bien que el presentador le hubiese hecho pasar ese disgusto a su prima y se enfrentaba de lleno con el programa.



"He tomado una determinación con ella y la voy a decir esta noche" continuaba diciendo Jorge Javier Vázquez y, en el mismo polígrafo de Lydia Lozano y Antonio David, el presentador dejó muy claro lo que diferencia a Anabel Pantoja del resto de sus compañeros: "La diferencia entre Lydia Lozano y Anabel Pantoja es tener la certeza de dónde se trabaja y qué significa trabajar en 'Sálvame'. Me tienes calentito".