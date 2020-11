Joan Mir consolida liderato del Mundial de MotoGP tras ganar el GP de Europa

El español Joan Mir ganó este domingo el Gran Premio de Europa de MotoGP, disputado en Cheste, cerca de Valencia, consolidándose en el liderato del Mundial de la categoría, por delante del francés Fabio Quartararo, que acabó 14º en la carrera tras una caída.

Mir superó a su compañero y compatriota Álex Rins, con lo que Suzuki logró su primer doblete desde 1982, mientras en tercer lugar entró el también español Pol Espargaró.

Se trata de la primera victoria en MotoGP para Mir, de 23 años, que ganó el campeonato de Moto3 en 2017.

"Me siento feliz. Esta primera victoria era lo que me faltaba. Creo que ha llegado en el momento idóneo. Hemos trabajado muy bien y me he sentido muy bien con la moto", dijo Mir tras la carrera.

El español tiene ahora 37 puntos de ventaja en la clasificación del Mundial sobre Quartararo, segundo clasificado, a falta de dos carreras para el final del campeonato.

El francés se encuentra igualado a 125 puntos con Álex Rins.

jld-gr/psr