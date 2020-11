Irán espera con Biden "un cambio en las políticas destructivas" de EE.UU.

El presidente de Irán, Hasan Rohaní . EFE/Abedin Taherkenareh/Archivo

Teherán, 8 nov (EFE).- Irán expresó este domingo su esperanza en que la victoria del demócrata Joe Biden produzca "un cambio en las políticas destructivas" de Estados Unidos y recordó que durante cuatro años "ha resistido" las presiones de la Administración de Donald Trump.

"Esperamos ver un cambio en las políticas destructivas de EE.UU. y un retorno a la ley, los compromisos internacionales y el respeto a las naciones", escribió en su cuenta oficial de Twitter el primer vicepresidente, Eshaq Yahanguirí.

El responsable indicó que llegó "el fin de la era de Trump y de su equipo beligerante", cuya políticas -agregó- se basaron en "la violación de los tratados internacionales, las sanciones económicas e inhumanas contra la nación de Irán y el apoyo al terrorismo".

"La nación de Irán, que resistió a la política de máxima presión de Trump, no olvidará el sufrimiento causado por la interrupción generalizada de sus medios de subsistencia, la falta de acceso a medicamentos y el magnicidio del querido general (Qasem) Soleimaní", aseveró Yahanguirí.

Por su parte, el asesor presidencial Hesamodin Ashena subrayó que Irán "no agachó la cabeza" ante Trump, que decidió en 2018 retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear con Teherán y volver a imponer sanciones al país persa.

"Los iraníes resistieron de forma valiente hasta que el cobarde se marchó", afirmó Ashena en un mensaje en Twitter.

Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama cuando se firmó el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, aboga por retornar a la diplomacia con Teherán, si este se compromete a no adquirir un arma atómica.

Pese a que el triunfo de Biden da esperanza a una mejora de la situación en Irán, las autoridades persas han insistido en que les es indiferente y el líder supremo, Alí Jameneí, adelantó que ganara quien ganara la política de Irán hacia EE.UU. no iba a cambiar.

En esta línea, desde el sector conservador, varios diputados iraníes han señalado hoy que no hay diferencia entre Biden y Trump y que es ingenuo pensar que con el demócrata no habrá sanciones.

"La estrategia del Gobierno estadounidense no la determina su presidente. Trump y Biden, ambos son herramientas del sionismo internacional", dijo Zohre Elahian, diputada por Teherán, citada por la agencia oficial IRNA.

Otro parlamentario, Mohsen Zangane, afirmó que Biden se presenta con "guantes de terciopelo" y "puños de hierro".

Las sanciones estadounidenses han hundido la economía iraní en estos últimos dos años, durante los cuales ambos países han estado varias veces al borde del enfrentamiento armado directo.EFE

