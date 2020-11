Fútbol/Primera.- (Crónica) Real Sociedad y Villarreal imponen su moda en cabeza

08/11/2020 Real Sociedad. Los vascos ganan fácil a un Granada mermado por el coronavirus y el 'submarino' vence en Getafe El Valladolid sufre pero gana a la novena DEPORTES LALIGA



Los vascos ganan fácil a un Granada mermado por el coronavirus y el 'submarino' vence en Getafe



El Valladolid sufre pero gana a la novena



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad cumplió sin problemas (2-0) ante un Granada mermado por el coronavirus para seguir en lo alto de LaLiga Santander después de la jornada 9, mientras que el Villarreal ganó (1-3) en Getafe para seguir en la zona alta y el Real Valladolid logró su primera victoria a costa (2-0) del Athletic Club.



Los vascos, que juegan de memoria y a un alto nivel en este arranque de temporada, no tuvieron piedad de un Granada que había pedido el aplazamiento del duelo en San Sebastián. El duelo se jugó y el equipo andaluz, en cuadro por ese brote del virus, compitió hasta donde pudo, ya con el 2-0 al descanso.



Los de Imanol Alguacil se adelantaron por medio de Montreal y poco después con un penalti de Oyarzabal. Willian José perdonó en otro en la reanudación y el Granada cometió incluso alineación indebida dando descanso a parte de los siete jugadores de la primera plantilla exigidos en el inicio. Remiro detuvo a Machís un penalti en el descuento. La Real es líder con 20 puntos.



Con 18 está el Villarreal, que no frenó en su gran momento a pesar de visitar la dura cancha del Getafe. Para el 'submarino' fue la primera victoria a domicilio en liga, después de una primera parte alocada que sonrió a los visitantes. Alcácer volvió a marcar y aunque Arambarri respondió para los locales, Trigueros adelantó de nuevo a los de Emery un minuto después (1-2).



Bordalás movió ficha tras el descanso pero el Villarreal siguió mandando sobre el césped del Coliseum. A centro de Alcácer, Gerard Moreno sentenció un triunfo que deja al 'submarino' muy crecido en juego y en la tabla antes del parón por selecciones. El Getafe, que tendrá que calmar los ánimos de Cabaco --sustituido a la media hora con mal genio--, se va con tres jornadas sin ganar.



EL VALLADOLID GANA A LA NOVENA



Además, en la tarde del domingo, el Real Valladolid logró su primera victoria al noveno partido, ante un Athletic que vuelve a la cruda realidad de un momento complicado. Los de Sergio González, quien recupera crédito, se adelantaron de penalti por medio de Orellana, cometido por un fallo del meta Unai Simón. Había empezado mejor el cuadro vasco pero golpeó el Pucela.



Tras el descanso mató el cuadro local en Zorrilla con el segundo por medio de Marcos de Sousa pero, tras la remontada en el duelo anterior contra el Sevilla, el Athletic trató de repetir épica. Los de Garitano las tuvieron en las botas de Williams. No falló de penalti para el 2-1 pero hasta ahí llegó un Athletic que se queda a tres del descenso. Seis suma el Valladolid que deja de ser colista.



La zona roja la marca un Levante que no pudo (1-1) contra un Deportivo Alavés que de nuevo jugó mucho tiempo con diez, como en el empate ante el Barça. Lucas Pérez se estrenó con el primer gol de la tarde en el Ciudad de Valencia, a los cuatro minutos, en una primera parte que marchaba cómoda para los visitantes hasta la tonta expulsión de Édgar con dos amarillas. Morales empató pronto en la reanudación pero al Levante le faltó un último pase y por supuesto una definición correcta que tumbara al rival.



--RESULTADOS DEL DOMINGO.



Getafe - Villarreal 1-3.



Real Sociedad - Granada 2-0.



Levante - Alavés 1-1.



Valladolid - Athletic 2-1.



Valencia - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.